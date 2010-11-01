5 درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند/ وقت برخورد با پزشکان متخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: اطلاع رسانی کافی در زمینه پدیده زیرمیزی به مراکز درمانی به صورت شفاهی و کتبی انجام شده و اکنون نوبت رسیدگی عملی به این موضوع است.

وی گفت: گروههای بازرسی 8 تا 10 نفره به صورت ادواری در بیمارستانهای خصوصی که بیشتر مبتلا به این پدیده هستند مستقر می‌شوند تا به شکایات مردمی و پرونده ‌های دریافتی در این خصوص رسیدگی کنند.

امامی رضوی ادامه داد: براساس مکانیزمهای طراحی شده زمینه‌های پرداخت زیرمیزی به پزشکان احصاء شده و رسیدگی می‌شود و در صورت نیاز پرونده ‌ها به کمیسیون تعزیرات عودت داده می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به عودت مبالغ زیرمیزی پرداخت شده به برخی از پزشکان به پرداخت‌کنندگان گفت: تنها 5 درصد از پزشکان هستند که زیرمیزی دریافت می‌کنند ولی همین مبالغ هم به پرداخت‌کنندگان برگردانده می شود.

وی، پرداخت در بیمارستان به جز مجاری قانونی که حسابداری بیمارستانها است را غیرقانونی اعلام کرد و افزود: با اعتباری که امسال مجلس شورای اسلامی برای پزشکان مناطق محروم در نظر گرفته انتظار می‌رود این پدیده به طور کل در شهرستانها و نقاط محروم از بین برود.