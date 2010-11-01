مسکن، اشتغال و ازدواج، محور فعالیت بنیاد ازدواج زنجان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی برنامه های هفته ازدواج با اشاره به فعالیت شبکه ازدواج شفا گفت: با آغاز بکار رسمی بنیاد ازدواج شعبه های شبکه فعالان ازدواج "شفا" در شهرستان های پرجمعیت استان ایجاد می شود.

رئوفی نژاد یادآور شد: بنیاد ازدواج در راستای مدیریت اقدامات پراکنده و تمرکز فعالیت ها در زمینه ازدواج 17 آبان ماه همزمان با روز ملی ازدواج کار خود را آغاز می کند.

وی خاطر نشان کرد: این بنیاد نخستین بنیاد ازدواج در کشور است و در راستای حمایت های مادی، معنوی و آموزشی در امر ازدواج و جلوگیری از انجام کارهای موازی و مدیریت اقدامات پراکنده در این زمینه تشکیل شده است.

استاندار زنجان تشکیل بنیاد ازدواج در استان زنجان را الگویی برای سایر استان ها دانست و خاطر نشان کرد: باید ساختار، تشکیلات و اهداف این بنیاد به صورت شفاف ارائه شود تا سایر استان ها بتوانند الگوی مناسبی در این زمینه داشته باشند.

رئوفی نژاد یادآور شد: دو سوم اعضای این بنیاد را شخصیت های حقیقی و یک سوم آن را شخصیت های حقوقی مرتبط با امر ازدواج جوانان تشکیل می دهد.

وی گفت: امیدواریم این بنیاد بتواند گامی موثر در راستای ازدواج جوانان باشد.

هفته ازدواج همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) از 17 مهرماه آغاز می شود.