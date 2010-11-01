نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در قم آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون هزار و 500 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی فرهنگی کریمه اهل بیت(ع) ارسال شده که از نظر کمی 20 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و از لحاظ کیفی نیز از رشد قابل قبولی برخوردار است.



محمدحسین استادآقا ادامه داد: این جشنواره در رشته⁯های عکس، گرافیک، خوشنویسی، شعر، داستان و هنرهای تجسمی فراخوان شده که آثار برتر رشته⁯ های خوشنویسی و تجسمی بعد از اتمام نمایشگاه به صورت کتاب منتشر می⁯شود.



وی زمان برگزاری نمایشگاه را تا 17 آبان ماه اعلام کرد و اظهار داشت: در مراسم اختتامیه نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) از برترین⁯های جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(ع) تجلیل می⁯شود.



وی گفت: در این نمایشگاه 60 غرفه دایر شده و امسال برای اولین بار آستان قدس رضوی در این نمایشگاه غرفه⁯ای دایر کرده است.



استادآقا از برگزاری نشستهای کارگاهی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: همچنین تئاتر زنده به صورت روزانه در این نمایشگاه اجرا می⁯شود، ضمن اینکه امسال برگزاری مسابقات در غرفه⁯⁯ها با تنوع بیشتری همراه است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امسال غرفه کودک و نوجوان تنوع بیشتری پیدا کرد و خانواده⁯هایی که برای بازدید از این نمایشگاه در شبستان نجمه خاتون حضور می⁯یابند می⁯توانند فرزندانشان را به این غرفه هدایت کنند.



وی تصریح کرد: چند غرفه برای مشاوره در امور حجاب و عفاف، مسائل تربیتی و... در نظر گرفته شد و امیدواریم این غرفه⁯ها بتواند خدمات مورد نیاز علاقه⁯مندان را ارائه کند.



استادآقا از ایجاد دو غرفه برای عرضه کتاب⁯های پیرامون امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در این نمایشگاه خبر داد و افزود: همچنین بخشی از آثار موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) نیز به این نمایشگاه منتقل شده و به صورت تابلوهای نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد.



به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاه جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(ع) تا 17 آبان ماه صبح⁯ها از 9 تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 21 میزبان علاقمندان است.