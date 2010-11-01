نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در قم آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون هزار و 500 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی فرهنگی کریمه اهل بیت(ع) ارسال شده که از نظر کمی 20 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و از لحاظ کیفی نیز از رشد قابل قبولی برخوردار است.
محمدحسین استادآقا ادامه داد: این جشنواره در رشتههای عکس، گرافیک، خوشنویسی، شعر، داستان و هنرهای تجسمی فراخوان شده که آثار برتر رشته های خوشنویسی و تجسمی بعد از اتمام نمایشگاه به صورت کتاب منتشر میشود.
وی زمان برگزاری نمایشگاه را تا 17 آبان ماه اعلام کرد و اظهار داشت: در مراسم اختتامیه نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) از برترینهای جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(ع) تجلیل میشود.
وی گفت: در این نمایشگاه 60 غرفه دایر شده و امسال برای اولین بار آستان قدس رضوی در این نمایشگاه غرفهای دایر کرده است.
استادآقا از برگزاری نشستهای کارگاهی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: همچنین تئاتر زنده به صورت روزانه در این نمایشگاه اجرا میشود، ضمن اینکه امسال برگزاری مسابقات در غرفهها با تنوع بیشتری همراه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امسال غرفه کودک و نوجوان تنوع بیشتری پیدا کرد و خانوادههایی که برای بازدید از این نمایشگاه در شبستان نجمه خاتون حضور مییابند میتوانند فرزندانشان را به این غرفه هدایت کنند.
وی تصریح کرد: چند غرفه برای مشاوره در امور حجاب و عفاف، مسائل تربیتی و... در نظر گرفته شد و امیدواریم این غرفهها بتواند خدمات مورد نیاز علاقهمندان را ارائه کند.
استادآقا از ایجاد دو غرفه برای عرضه کتابهای پیرامون امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در این نمایشگاه خبر داد و افزود: همچنین بخشی از آثار موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) نیز به این نمایشگاه منتقل شده و به صورت تابلوهای نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاه جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(ع) تا 17 آبان ماه صبحها از 9 تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 21 میزبان علاقمندان است.
قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(ع) در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون هزار و 500 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی فرهنگی کریمه اهل بیت(ع) ارسال شده که از نظر کمی 20 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و از لحاظ کیفی نیز از رشد قابل قبولی برخوردار است.
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