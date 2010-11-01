حمید شانس، یکی از بانیان برگزاری اولین سمپوزیوم مجسمه‌سازی کرمان در مورد اختتامیه این برنامه به خبرنگار مهر گفت: 11 آبان برنامه اختتامیه برگزار می‌شود. تقریبا ساخت همه مجسمه‌ها رو به اتمام است و مراحل پایانی خود را می‌گذرانند.

وی افزود: در این مدت چند سخنرانی و نشست در مورد چالشهای مجسمه‌سازی برگزار شد. علاوه‌ بر اینکه مراسم بزرگداشتی در مورد علی اکبر صنعتی به عنوان یکی از پیشکسوتان این رشته در هفته اول برپایی سمپوزیوم برپا شد. البته دستهای قالبگیری شده این هنرمند نیز که سالها قبل توسط من صورت گرفته بود، به موزه علی اکبر صنعتی اهدا شد.

اولین سمپوزیوم مجسمه‌سازی کرمان از 27 مهر با حضور حمید شانس، سعید شهلاپور، مرتضی نعمت الهی، جمشید مرادیان، محمدحسن عماد، ملکدادیار گروسیان، نادر قشقایی، حمید رضایی، فاطمه امدادیان، جعفر نجیبی، هژبر ابراهیمی و شعله ابراهیمی در یکی از پارک‌های این شهر آغاز شد.

