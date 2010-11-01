جشنواره فرهنگی هنری وقف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف در بین اقشار مختلف جامعه و ایجاد نگرشی جدید به وقف از جنبه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری برگزار می شود.

اعتمادسازی عمومی مردم نسبت به عملکرد سازمان اوقاف به عنوان پاسدار موقوفات و اجرای نیت واقفین و پاسخگویی به سؤالات و شبهات مربوط به وقف از دیگر اهداف این جشنواره اعلام شده است .

این جشنواره در سه بخش فرهنگی و هنری، نشستها و همایشها و نمایشگاهی است که علاقمندان می توانند در رشته های هنرهای تجسمی، خوشنویسی، عکاسی، فیلم و فیلمنامه، کتاب و پایان نامه، مقاله، شعر و ادبیات داستانی آثار خود را ارسال کنند .

مهلت ارسال آثار به معانت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه 16 دی اعلام شده است .