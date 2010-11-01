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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

جشنواره فرهنگی هنری وقف برگزار می شود

جشنواره فرهنگی هنری وقف برگزار می شود

نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف با عنوان "چشمه همیشه جاری" از سوی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف در بین اقشار مختلف جامعه و ایجاد نگرشی جدید به وقف از جنبه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری برگزار می شود.

اعتمادسازی عمومی مردم نسبت به عملکرد سازمان اوقاف به عنوان پاسدار موقوفات و اجرای نیت واقفین و پاسخگویی به سؤالات و شبهات مربوط به وقف از دیگر اهداف این جشنواره اعلام شده است .

این جشنواره در سه بخش فرهنگی و هنری، نشستها و همایشها و نمایشگاهی است که علاقمندان می توانند در رشته های هنرهای تجسمی، خوشنویسی، عکاسی، فیلم و فیلمنامه، کتاب و پایان نامه، مقاله، شعر و ادبیات داستانی آثار خود را ارسال کنند .

مهلت ارسال آثار به معانت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه 16 دی اعلام شده است .

کد مطلب 1182734

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