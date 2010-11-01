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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

نامه الکترونیکی و تلفن 111 بهترین راه برقراری ارتباط مردم با رئیس جمهور است

بجنورد - خبرگزاری مهر: قائم مقام رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری گفت: ارسال نامه الکترونیکی و تماس با شماره تلفن 111 بهترین راه برقراری ارتباط مردم با رئیس جمهور است.

 به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ماشاالله صفار پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران اظهار داشت: برای تسریع در جمع آوری و پاسخگویی به نامه های مردمی به رییس جمهوردر سفرهای استانی وب سایت و شماره تماس 111آماده دریافت مکاتبات و پیامهای مردمی است.

وی با اشاره به حجم عظیم نامه های دریافتی در سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت به استانها افزود: نامه های مکتوب که به صورتی دستی به ستادهای مردمی تحویل داده می شود نیز به صورت اسکن شده تبدیل خواهد شد تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند اما به نامه های الکترونیکی سریع تر پاسخ داده خواهد شد.

صفار اضافه کرد: دیدارهای حضوری مردم برای رفع مشکلات هم از طریق حضور در ستادهای 30 گانه که در ادارات کل استان مستقر هستند، صورت می گیرد.

وی افزود: در دور اول و دوم سفرهای استانی هیئت دولت ستادهای پاسخگو به سوالات و مشکلات مردمی به صورت متمرکز در استانداریها دایر بود اما برای تسریع بخشیدن به پاسخگویی و جلوگیری از ازدحام بیش از حد در یک مکان، در دور سوم سفرها ستاد ها به صورت غیر متمرکز در ادارات کل استان آماده پاسخگویی و رفع مشکلات مردم هستند.

قائم مقام رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: اعضای پاسخگو به ستادهای مستقر در ادارات کل استان متشکل از یک بازرس مقیم در استان، معاون تام الاختیار وزیر و مدیرکل استانی مربوطه می باشند که به تفکیک آقا و خانم، با رویکرد حل مسئله به مسائل و مشکلات مردمی رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به رسیدگی به مشکلات مردمی در 16 سفر استانی دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت گفت: آمارهای سفر های پیشین هیئت دولت در دور سوم به استانها نشان می دهد 85 درصد مسائل در حوزه اختیارات سازمان استانی و 12 درصد خارج از اختیارات سازمان استانی و در حوزه اختیارات وزرا می باشد و تنها سه درصد مسائل نیازمند ارجاع به تهران و جلسات هیئت دولت است و با این وجود 97 درصد مسائل و مشکلات مردم باید در ستاد های استانی سفرها حل شود.

صفار در ارتباط با سفر وزرا به شهرستانها هم گفت: یک وزیر برای سفر به هر شهرستان تعیین شده تا چهار ماموریت را در این شهرستان انجام دهد و فرمانداران موظفند برای تحقق این چهار ماموریت برنامه ریزی و زمانبندی مناسب را داشته باشند و از برنامه های فرعی مانند کلنگ زنی و افتتاحیه توسط وزیر بپرهیزند.

وی افزود: رسیدگی به مسائل فرهنگی، تشکیل جلسات شورای اداری شهرستان، ملاقات مردمی با وزیرو پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفرها چهار ماموریت اصلی وزرای تعیین شده برای هر شهرستان است.

قائم مقام رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: زمان پاسخگویی ستادهای مستقر در ادارات کل استان از ساعت هفت صبح آغاز و تا هر زمان که مردم حضور داشته باشند ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1182740

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    نظرات

    • سیده کبری دهقانی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
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      سلام به اقا رئیس جمهور کشور عزیزم من ای یک خانم 30سال سن دارم سه سال ازدواج کردم ثمره این زندگی یک دختر دو سال که دختر م دچار مریض توبورس اسکروزیس که قلب چشم وقلب درگیر کرد چند بار نوشت هیچی جواب نداد اگه خود کمک میکن که خوب دست درد نکن واگه نه خواهش به این طرف اون طرف نفرست من هر ماه ماه 4میلیونقرص
    • علیرضا خلیلی پور IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
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      با سلام. اینجانب بعد از مدتها از حبس آزاد گردیده ام واقدام به دریافت وام پس از خروج نموده ام.متاسفانه ۴ ماه گذشته و با هر بار تماس با اداره مربوطه جواب این است که بودجه نیامده و ما همچنان بیکار با شرایط اقتصادی دشوار است خواشمندم از محضر ریاست محترم که پیگیر تسهیلات مددجویان باشند
    • ناصر نوریان IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
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      فاضلاب نداریم در تبریز آخر طالقانی تربیت معلم خیابان عدل در صورت امکان دستورات لازم را صادر فرمایید. با تشکر
    • فرھاد IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
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      سلام خدمت ریاست محترم جمھور اقای سید ابراھیم ریسی؛ فقط نیاز بہ کمک مالی دارم ھمین خدا کریمہ یہ خبری بشہ از کمک شما؛ خدا حافظ
    • علی جداری کاظمی IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
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      ضمن عرض سلام من دوفرزنددارم فرزندکوچکم بیماری عضلانی دوشن مبتلا هست وفرزندبزرک خدمت سربازی راسپری میکندوروز های که به مرخصی میاد باکارکردن کمک حال من وخرج داروی برادرش میده این کارباعث غیبت کردن واضافه خدمت شده ازرییس جمهورمحترم درخواست کمک برای عفو اضافه خدمت فرزندم رادارم
    • بهزاد IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
      0 0
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      باسلام واحترام اقای رییس جمهورمن پدر5فرزند هستم ودرخواست زمین دارم برای ساختن خانه اگرهدف دولت خانواده واجرای قانون است بسم الاه باتشکر09910832735
    • آرمان IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
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      یخچال.و.وام.میخوام
    • خانم ریسی US ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 0
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      بسمه تعالی ریاست محترم جمهوری جناب آقای ریسی ادامه نامه که از همین سایت فرستادم یه فرزند پسر دارم رشته مهندسی ساختمان کاردانی تموم کرد پایانامه که ارائه داد کشور آلمان قبولش کرد براش تبریک فرستاد اما گفت من دانشگاه نمیرم پدرم سی سال فرهنگی بودکار کرد هنوز مستاجر درس برا چی خوبه این مشکل جوانان امروز
    • زهرا حیدری IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
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      سلام من خانمی ۴۰ ساله شهرستان دامغان شوهرم کارگر هست دو فرزند دارم یک خانه ۷۰ متری زندگی میکنم پله ها خیلی بلند و الان چند ساله تمام بدنم عده داره بیمه تکمیلی نیستم دکتر برم دختر درسش خیلی خوبه مدیر گفته ثبت نام برای مدرسه تیز هوشان کنید باباش میگه ندارم میشه درخواست کنم کمکی کنید
    • حسینعلی عباسی IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
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      سلام خدمت ریس جمهور عزیز درخواست وام معیشتی دارم من دو فرزن دارم با حقوق ۹ میلیون خانه ۷۰ متری دارم
    • اعظم روشنی IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
      0 0
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      سلام علیک خدمت شما عزیزان من یک زن خانه دار هستم که در شغل خیا طی هنرمند هستم اما سرمایه ای ندارم برای انجام کار هایم در و در خانه خود کمبود وسایل دارم مثل لباسشویی وچرخ خیاطی و تلوزیون و فرش و۰۰۰ از شما عزیزان خواهش مندم که به کمک من که به شدت احمیت دهید چون در خوانه خود کمبود شدید دارم ۰

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