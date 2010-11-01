نامه الکترونیکی و تلفن 111 بهترین راه برقراری ارتباط مردم با رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ماشاالله صفار پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران اظهار داشت: برای تسریع در جمع آوری و پاسخگویی به نامه های مردمی به رییس جمهوردر سفرهای استانی وب سایت و شماره تماس 111آماده دریافت مکاتبات و پیامهای مردمی است.

وی با اشاره به حجم عظیم نامه های دریافتی در سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت به استانها افزود: نامه های مکتوب که به صورتی دستی به ستادهای مردمی تحویل داده می شود نیز به صورت اسکن شده تبدیل خواهد شد تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند اما به نامه های الکترونیکی سریع تر پاسخ داده خواهد شد.



صفار اضافه کرد: دیدارهای حضوری مردم برای رفع مشکلات هم از طریق حضور در ستادهای 30 گانه که در ادارات کل استان مستقر هستند، صورت می گیرد.



وی افزود: در دور اول و دوم سفرهای استانی هیئت دولت ستادهای پاسخگو به سوالات و مشکلات مردمی به صورت متمرکز در استانداریها دایر بود اما برای تسریع بخشیدن به پاسخگویی و جلوگیری از ازدحام بیش از حد در یک مکان، در دور سوم سفرها ستاد ها به صورت غیر متمرکز در ادارات کل استان آماده پاسخگویی و رفع مشکلات مردم هستند.



قائم مقام رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: اعضای پاسخگو به ستادهای مستقر در ادارات کل استان متشکل از یک بازرس مقیم در استان، معاون تام الاختیار وزیر و مدیرکل استانی مربوطه می باشند که به تفکیک آقا و خانم، با رویکرد حل مسئله به مسائل و مشکلات مردمی رسیدگی می کنند.



وی با اشاره به رسیدگی به مشکلات مردمی در 16 سفر استانی دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت گفت: آمارهای سفر های پیشین هیئت دولت در دور سوم به استانها نشان می دهد 85 درصد مسائل در حوزه اختیارات سازمان استانی و 12 درصد خارج از اختیارات سازمان استانی و در حوزه اختیارات وزرا می باشد و تنها سه درصد مسائل نیازمند ارجاع به تهران و جلسات هیئت دولت است و با این وجود 97 درصد مسائل و مشکلات مردم باید در ستاد های استانی سفرها حل شود.



صفار در ارتباط با سفر وزرا به شهرستانها هم گفت: یک وزیر برای سفر به هر شهرستان تعیین شده تا چهار ماموریت را در این شهرستان انجام دهد و فرمانداران موظفند برای تحقق این چهار ماموریت برنامه ریزی و زمانبندی مناسب را داشته باشند و از برنامه های فرعی مانند کلنگ زنی و افتتاحیه توسط وزیر بپرهیزند.



وی افزود: رسیدگی به مسائل فرهنگی، تشکیل جلسات شورای اداری شهرستان، ملاقات مردمی با وزیرو پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفرها چهار ماموریت اصلی وزرای تعیین شده برای هر شهرستان است.



قائم مقام رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: زمان پاسخگویی ستادهای مستقر در ادارات کل استان از ساعت هفت صبح آغاز و تا هر زمان که مردم حضور داشته باشند ادامه خواهد داشت.