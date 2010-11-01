کنسرت گروه موسیقی " دالغا " در تبریز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این کنسرت مخاطبان به مدت دو شب شاهد اجرائی مدرن از موسیقی عاشیقی و فولکلوریک آذربایجان با سرپرستی و تنظیم استاد چنگیز مهدی پور، نوازنده برجسته قوپوز خواهند بود.

چنگیز مهدی پور، مولف کتاب "مکتب قوپوز" و "عاشیق های قدیم و جدید" که دیپلم افتخار موسیقی بین المللی فولکلوریک جهانی در کشور اسپانیا را کسب کرده، به همراه گروه "دالغا‌ " در اغلب کشورهای جهان با برگزاری کنسرتهای متعدد، همچون کنسرت شهر تورنتو، ونکووئر، مونترال، کلمبیا و... به معرفی هنر موسیقی عاشیقی پرداخته است.

گروه "دالغا" که از سال 69 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، در این کنسرت تلفیقی، قطعات متعددی از موسیقی عاشیقی و فولکلوریک آذربایجان و بخشهایی از قطعه حماسی و ماندگار «کوراوغلو» در آنسامبل های مختلف را اجرا خواهد کرد.

در اجرای کنسرت "کوراوغلو" نوازندگانی چون: اکتای زمانی، یاشار ایمان پور، بابک نقی زاده (قوپوز)، جلیل حمیدی و هادی جباریان (بالابان)، مهران فرشباف (پرکاشن)، مجید رحیمی (قاوال)، عارف مهدی پور (قوشانقاره) اجرا و عاشیق جواد محرمی و علی نوروزی به عنوان خواننده، گروه موسیقی " دالغا " را همراهی خواهند کرد.

گفتنی است این کنسرت که پیش از این در تالار وزارت کشور در تهران برگزار شده بود، طی روزهای سالن 13 و 14 آبان ماه در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز اجرا خواهد شد.

بلیطهای کنسرت در مراکزی چون: آموزشگاه موسیقی روشن، هنرسرای ابوعطا و.... در اختیار علاقمندان این نوع موسیقی قرار می گیرد.