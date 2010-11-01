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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

نادری منش خبر داد:

تسهیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیمانی و رسمی آزمایشی دانشگاهها

تسهیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیمانی و رسمی آزمایشی دانشگاهها

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: براساس مصوبه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیمانی و رسمی آزمایشی تسهیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش افزود: با تصویب این شورا مربیانی که در تاریخ 1 دیماه 87 به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی در استخدام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده اند به شرط داشتن حداقل ماندگاری سنوات استخدامی و همچنین کسب حداقل امتیازات تعیین شده تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل اعضای هیئت علمی و یا  ارتقا به مرتبه استادیاری، بدون لزوم به احراز مرتبه دانشیاری تبدیل وضعیت می یابند.

کد مطلب 1182753

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