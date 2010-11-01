تسهیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیمانی و رسمی آزمایشی دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش افزود: با تصویب این شورا مربیانی که در تاریخ 1 دیماه 87 به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی در استخدام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده اند به شرط داشتن حداقل ماندگاری سنوات استخدامی و همچنین کسب حداقل امتیازات تعیین شده تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل اعضای هیئت علمی و یا ارتقا به مرتبه استادیاری، بدون لزوم به احراز مرتبه دانشیاری تبدیل وضعیت می یابند.