بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن تا سال آینده احداث می شود

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: طی یک تبادل نظر با مدیریت پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور، موانع موجود در مسیر احداث بیمارستان 96 تختخوابی توسط دانشگاه آزاد اسلامی رودهن برطرف شد.

این مسئول ادامه داد: نقشه های معماری مربوط به احداث این سازه پس از طراحی به تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسید و تحویل دفتر فنی وزارت بهداشت و درمان شد تا با بررسی، تکمیل و تایید نهایی، طرح مذکور مراحل اجرایی خود را آغاز کند.

وی از تعیین پیمانکار این طرح تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: طرح بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با قول مساعد مدیریت پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور با تایید نهایی، در اسرع وقت و با تعیین پیمانکار تا یک ماه آینده مراحل اجرایی خود را آغاز خواهد کرد.

رامین با بیان اینکه تا سال آینده مردم شاهد پایان مراحل احداث این بیمارستان خواهند بود، عنوان کرد: بیمارستان دانشگاه آزاد رودهن تا پایان سال آینده احداث خواهد شد و مردم نواحی اطراف این طرح از مواهب آن بهره مند خواهند شد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه با اشاره به امکانات این بیمارستان خاطرنشان کرد: بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در مساحتی بالغ بر 3.5 هکتار و با اعتباری فعلی 30 میلیارد تومانی احداث خواهد شد که البته در ادامه روند ساخت، اعتبارات عمرانی دیگری نیز بدان اختصاص خواهد یافت.

این مسئول بیان داشت: بر اساس طرحهای موجود قرار است این پروژه بیمارستانی با تغییراتی بزرگ،، یک مرکز دانشکده آموزش پزشکی را نیز در خود جای دهد از همین روی وجود امکاناتی نظیر کلاسهای آموزش، سالنهای کنفرانس و محل اسکان دانشجویان امری ضروری محسوب می شود.

شهر سی هزار نفری رودهن با مساحتی نزدیک هزار و 400 هکتار در سی کیلومتری شمال شرق استان تهران قرار داشته و با شهرهایی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.



