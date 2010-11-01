به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، سرسید احمد خان در سال 1875 کالج محمدین آنگلو اورینتال را راه اندازی کرد که بعدها به دانشگاه اسلامی علیگره تبدیل شد.

این دانشگاه در 130 کیلومتری جنوب شرقی دهلی پایتخت هندوستان قرار دارد و جزو نخستین مؤسساتی است که به ارائه آموزش عالی در دوره ای که هندوستان مستعمره بریتانیا بوده اقدام کرده است.

بسیاری از رهبران برجسته مسلمان، نویسندگان و علمای اردو زبان شبه قاره هند از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

این دانشگاه پس از 135 سال فعالیت اکنون شعب خود را در پنج ایالت دیگر هندوستان راه اندازی و اخیرا مرکزی در کرالا افتتاح کرده است.

مقامات این دانشگاه اظهار داشتند که آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان مسلمان در رشته های مدیریت اجرایی و حقوق ماه آینده است و کلاسها از پایان امسال یا اوایل سال آتی میلادی آغاز می شود.

این دانشگاه اسلامی در نظر دارد شعب دیگری را به زودی در بنگال غربی، بیهار و مدهیاپرداش افتتاح کند.

