افتخار کفشداری حرم امام رضا(ع) را دارم / سود 234 میلیارد تومانی بیمه ایران

جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران امروز دوشنبه از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها بازدید کرد.

سهامیان مقدم در این بازدید از خدمتگزاری خود در حرم امام رضا(ع) تا مدیرعاملی بیمه ایران سخن گفت و تاکید کرد: من افتخار کفشداری حرم امام رضا (ع) را دارم و همیشه از خدا می خواهم هر چیزی را از من بگیرید؛ غیر از افتخار خدمتگزاری حرم را.

وی افزود: هر افتخاری در بیمه ایران دارم، مدیون امام رضا (ع) می دانم، ضمن اینکه با لطف خدا و عنایت امام، بیمه ایران با 120 درصد سود ویژه خالص مواجه شده است.

مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرد که این شرکت بیمه با 200 میلیارد تومان سرمایه کل، سود ویژه 234 میلیارد تومانی را در سال مالی گذشته کسب کرده است.

سهامیان مقدم با تاکید بر تقویت واحدهای پرداخت خسارت سرقت در بیمه ایران، گفت: هم اکنون هماهنگی‌های لازم با اداره آگاهی و نیروی انتظامی برای کاهش سرقت و افزایش ضریب ایمنی سرقت خودروها انجام شده است.

وی بر تعامل بیشتر کارشناسان بیمه ای و نیروی انتظامی برای کاهش بستر سرقت در کشور به ویژه سرقت از خودرو تاکید کرد و اظهارداشت: نباید این تصور ایجاد شود که تنها به امید دریافت خسارت از شرکتهای بیمه، امنیت بیمه خودروی خود را تامین نکنند.