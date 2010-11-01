بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح آبیاری تحت فشار سد حسنلو

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، ظهر دوشنبه وزیر جهاد کشاورزی به همراه استاندار آذربایجان غربی، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و محلی، از روند اجرای طرح آبیاری تحت فشار در پایاب سد حسنلوی نقده بازدید کرد.

صادق خلیلیان در این بازدید در جریان مسایل و مشکلات اجرایی این طرح قرار گرفت و در راستای شتاب در اجرای آن نیز دستورات لازم را صادر کرد.

سد حسنلوی نقده 16 هزار هکتار از اراضی منطقه را تحت پوشش قرار می دهد که از این میزان هشت هزار هکتار به صورت آبیاری تحت فشار بوده که تاکنون بالغ بر یک هزار و 600 هکتار از این میزان به بهره برداری رسیده و چهار هزار و 100 هکتار دیگر در حال اجرا و دو هزار هکتار نیز در دست مطالعه است.

وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به آذربایجان غربی به شهر های مختلف استان از جمله شهرستانهای جنوبی استان همچون مهاباد، شاهیندژ و نقده سفر می کند و در این سفر از طرح های مختلف کشاورزی در این مناطق بازدید ها خواهد کرد.