انتظار فرج مهدی موعود در متن دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر دوشنبه در امامزاده روشن آباد گرگان افزود: آنها تلاش می کنند که بگویند آینده و پایان تاریخ، غرب بوده و جنایت، قلدری، تبعیض، ظلم و فساد، پایان تاریخ است.

وی اضافه کرد: ائمه، قرآن و پیامبر به ما وعده داده اند که آینده تاریخ، یک آینده روشن است و ائمه و روایات پایان زندگی بشر و آینده این جهان را بر اساس حق و عدالت بیان کرده اند.

وی ادامه داد: ملت ما امیدوار بوده و آینده را تاریک نمی بینند، بلکه آن را توأم با روشنی، حق، عدالت، انصاف، به دور از گرسنگی ها می دانند و اینکه جهان در دست یک مرد تاریخ به نام امام زمان(عج) قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه کار امام زمان آنقدر بزرگ است که از هیچ کسی ساخته نیست، گفت: کاری که قرار است در آینده تاریخ انجام شود آنقدر بزرگ و سنگین است که هیچ دوشی تاب و تحمل این بار را ندارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه امروز برخی در حال مأیوس کردن دنیا و بشر و دمیدن روح یأس در ذهن و تفکر بشریت هستند، تصریح کرد: اسلام و به خصوص مکتب تشیع به ما شیعیان یاد داده است که نسبت به آینده امیدوار باشیم.

وی با اشاره به سخن امام باقر(ع) که فرمود منتظر امام زمان بودن یعنی عاشق حق، ضد بی انصافی و برقراری احکام اسلام، یکی دیگر از معانی انتظار را طبق فرموده امام باقر عشق به عدالت، حق و انصاف دانست و اذعان داشت: کسی که عاشق حق و عدالت باشد، خودش هم آدم خوبی خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشتر توجه امام زمان به ایران است و شیعیان و علاقمندان مخلص در ایران وجود دارند، خاطر نشان کرد: چشم و امید امام زمان به ایرانی هاست و این کشور، کشور امام زمان است.

آیت الله نورمفیدی، با بیان اینکه امروز دنیا تصمیم گرفته است به کشور امام زمان لطمه بزند، افزود: ما باید از این کشور محافظت کنیم تا دشمن دست به چنین کاری نزند.