22 محموله کالای غیراستاندارد وارداتی مرجوع شد

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: 22 محموله غیر استاندارد وارداتی به ارزش حدود 691 هزار و 47 دلار، توسط بازرسان این اداره کل در گمرکات استان تهران شناسایی و جهت مرجوع کردن آن به مبدا حمل به گمرکات ذیربط اعلام شد.

مسلم بیات با اشاره به نام تجارتی کالاهای غیراستاندارد مرجوع شده عنوان کرد: این اقلام شامل مواردی از قبیل دی وی آر با نام تجارتی i CATCH مشخصات مدل کالا: D V R 8118 تولید کشور تایوان و نوت بوک با نام تجارتی ASUS مشخصات مدل کالا: UX50V تولید کشور چین بوده است.

وی ادامه داد: نوت بوک با نام تجارتی SAMSUNG مشخصات مدل کالا: NP-N210 تولید کشورچین، مداد تولید کشور چین، سرورA.T.M با نام تجارتی GULONTECH تولید کشور ژاپن، نوت بوک مشخصات مدل کالا: N88 تولید کشور چین و کیس به همراه پاور با نام تجارتی GREEN مشخصات مدل کالا: GP 380A تولید کشور چین از دیگر موارد مرجوع شده بوده است.

این مسئول اضافه کرد: دی وی آر تولید کشور جمهوری کره، ترازو الکترونیکی با نام تجارتی MANY TABA تولید کشور چین، کهنه شور با نام تجارتی A E G مشخصات مدل: 2000 W تولید کشور چین، خرد کن چند کاره با نام تجارتی MAGIC BULLER تولید کشور چین، باتری موبایل با نام تجارتی SAMSUNG مشخصات مدل کالا: CE تولید کشور چین و دست خشک کن با نام تجارتی AEGمشخصات مدل کالا: GO08819GSتولید کشور چین نیزمرجوع شده است.

وی یادآور شد: منبع تغذیه با نام تجارتی ACBEL مشخصات مدل کالا: ATX 1272 (PC 7057) تولید کشور تایوان، توستر با نام تجارتی TECNOKIT مشخصات مدل: TEK-4223 تولید کشور چین، استابلایزر با نام تجارتی VLLA تولید کشور دانمارک، دست خشک کن با نام تجارتی YIDELIمشخصات مدل: 1488 تولید کشور چین، نت بوک با نام تجارتی SONY مشخصات مدل: M121 تولید کشور چین، نت بوک با نام تجارتی HP مشخصات کالا: HSTNN-W79C-5تولید کشور چین، اتو بخار با نام تجارتی MAGMA مشخصات مدل: TS 2002 تولید کشور ترکیه و سنگ سایش فلز با نام تجارتی Eurocut مشخصات مدل: A3OS-4BF تولید کشور اسلوونی نیزمرجوع شده است.

رعایت مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است

بیات در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مفاد تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقرارت موسسه استاندارد، رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

وی گفت: بر اساس دیگر قوانین موجود این موسسه نیز کالاهای وارداتی که مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد باشند، ورود آنها به کشور غیر مجاز اعلام می شود و از همان بدو ورود درگمرکات به کشور مبدا مرجوع می شوند.

شش دوره آموزشی در اداره کل استاندارد تهران برگزار شد

شش دوره آموزشی در مهرماه سال جاری در اداره کل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران برگزارشد.



ضرورت آموزش و ارتقای سطح دانش فنی مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز بازآموزی حین خدمت مسوولان کنترل کیفیت از جمله اهداف این دوره های اموزشی است.

در این دوره های آموزشی، با فراهم کردن زمینه های مساعد و همکاری با شرکت DAS دوره آموزشی سیستمهای نوین مدیریت را با حضور 18 نفر از مسئولان کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد به مدرسی 'علی جلالی 'برگزار شد.

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی غذایی ایزو 2005 به مدت دو روز با همکاری این اداره کل و انجمن مسئولان کنترل کیفیت تهران با مدرسی 'علی مبارکی'و با 36 شرکت کننده به مدت 16 ساعت و 576 نفر ساعت تشکیل شد.

دوره آموزشی بهداشت و ایمنی کار برگزار شد

دوره آموزشی بهداشت و ایمنی کار، ممیزی داخلی ایزو 9001 و کنترل کیفیت عمومی هرکدام به ترتیب 136 نفر ساعت،224 نفر ساعت و 256 نفر ساعت با همکاری اداره کل و انجمن مسئولان کنترل کیفیت از دیگر کلاسهای آموزشی تشکیل شده بود.

"عملیات خوب آزمایشگاهی GLP"از دیگر دوره آموزشی است که به مدت دو روز جهت آموزش پرسنل استاندارد تهران به مدرسی 'علی مبارکی ' به میزان 464 نفر ساعت تشکیل شد.

تعداد افراد تایید صلاحیت شده در کمیته تایید صلاحیت مسئولان کنترل کیفیت در مهر ماه 33 نفر بوده است.