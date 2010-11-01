مستندسازی شغل است نه تفریح

مهوش شیخالاسلامی با توجه به جایگاه "سینما حقیقت" در ارتقای فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: جشنواره "سینما حقیقت" در سه دوره برگزاری جایگاه خود را پیدا کرده است و استوارتر از هر جشنوارهای به صورت خاص به سینمای مستند میپردازد.
وی ادامه داد: اگرچه جشنواره سینما حقیقت نمیتواند خلاء حذف بخش مستند از جشنواره فیلم فجر را پر کند اما اعتبار این جشنواره در عرصه بینالمللی زیاد و دلگرمی برای مستندسازان است. عرضه فیلم مستند در عرصههای بینالمللی کار بسیار سختی است و برای هر مستندسازی امکانپذیر نیست، لذا حضور در جشنواره بین المللی "سینماحقیقت"، به سادگی پای فیلمساز را به دنیا باز میکند.
کارگردان مستند "کول فرح" با تاکید بر نیاز مستندسازان به تهیهکننده در سینما، خاطرنشان کرد: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در زمینه سینمای ساخت مستند از فیلمسازان حمایت میکند اما این گونه حمایتها به تنهایی کافی نیست. مستندساز باید سرمایه زیادی داشته باشد چرا که ساخت مستند شغل اوست. خیلیها تصور میکنند ما به مستند به عنوان تفریح و سرگرمی نگاه میکنیم اما تنها کار مستندسازان و تمرکزشان ساخت مستند است.
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اگر مستندسازی خوش شانس باشد میتواند سالی یک فیلم با شرایط نسبتا خوب بسازد و این فیلم برای گذراندن زندگی مستندساز کافی نیست
وی افزود: اگر مستندسازی خوش شانس باشد میتواند سالی یک فیلم با شرایط نسبتا خوب بسازد و این فیلم برای گذراندن زندگی مستندساز کافی نیست. بارها گفتهایم جایگاه اصلی مستند تلویزیون است اما هر بار با بیمهری مواجه شدهایم. ما هیچ وقت در این زمینه بهرهای از تلویزیون نبردیم و این به اندازه زیادی تاسف برانگیز است.
شیخالاسلامی در ادامه، به گرایش موضوعی "محیط زیست" در صنعت سینمای مستند ایران اشاره کرد وگفت: مسئله محیط زیست در کشور ما، جایگاه مهمی دارد و ما در این زمینه، بینهایت حرفهای ناگفته و فیلمهای نساخته داریم. متأسفانه بسیاری از منابع طبیعی کشور در حال از بینرفتن است و به جز معدودی مستندساز دلسوز و متعهد که از این مسئله رنج میبرند، هیچکس به فکر این معضل نیست.
وی تأکید کرد: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی باید روی مستند محیط زیست سرمایهگذاری جدی بکند و تولید فیلمهای محیط زیستی هشدار دهنده را در دستور کار خود قرار دهد.
مهوش شیخالاسلامی با فیلم مستند "کولفرح" در بخش تاریخ و تمدن چهارمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت شرکت دارد. کولفرح محلی است که از مجموعه دوره ایلامی برجای مانده و هم اینک در 70 کیلومتری شهر ایذه در استان خوزستان واقع شده است. از این مجموعه، مردی نگهداری میکند که در گذشته دستیار پروفسور گریشمن باستانشناس معروف بوده است.
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