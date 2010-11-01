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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

تهیه کننده ترک برنده جایزه یوریماژ شد

زینب اوزباتور تهیه کننده اهل ترکیه برنده چهارمین جایزه تولیدات مشترک اروپایی (یوریماژ) شد.

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جایزه به منظور بزرگداشت تاثیر مثبت تولیدات مشترک در صنعت سینمای قاره اروپا اهدا می‌شود.

جایزه یوریماژ همه ساله در یک مراسم نهار در رم و با حضور جمع کثیری از دست اندرکاران و روزنامه نگاران سینمای اروپا برگزار می‌شود.جایزه امسال به خانم اوزباتور رسید که در سال‌های اخیر در عرصه تولیدات مشترک سینمایی میان ترکیه و سایر کشور‌های این قاره فعال بوده است.زینب اوزباتور مدیریت استودیوی فیلمسازی زینو فیلمز در استانبول را بر عهده دارد.

اوزباتور در سال‌های اخیر دو فیلم تحسین شده نوری بیلگه جیلان فیلمساز موفق ترک یعنی " سه میمون" و " اقلیم‌ها" را تهیه کرده است.اوزباتور در سال 1991 از دانشگاه مرمره  در رشته  سینما و تلویزیون فارغ التحصیل شد.
 

کد مطلب 1182799

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