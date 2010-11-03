به گزارش خبرنگار مهر در یزد، روستاها گرچه ممکن است در نگاه اول چندان حائز اهمیت نباشند اما با کمی تامل می توان دریافت که روستاها، چه کوچک و چه بزرگ در واقع قطب کشاورزی و دامداری کشور به شمار می روند و هر نوع لطمه و آسیب به آنها به کشاورزی و دامداری کشور آسیب وارد می کند.

در طول سالیان گذشته شاید جاذبه ها و زرق و برق شهرها بسیاری از روستاییان به ویژه جوانان را ترغیب به مهاجرت می کرد اما این نوع مهاجرت با توسعه روستاها، ساماندهی راهها و جاده های روستایی، توسعه خدمات ارتباطی و .... به تدریج کمرنگ شد.

اکنون نوع جدیدی از مهاجرت در میان روستاییان آغاز شده که این امر حتی برای روستاییان علاقمند به شهرنشینی نیز دلپذیر نیست.

خشکسالی آفتی است که در طول چند سال اخیر به جان روستاهای استان یزد افتاده و بیش از همه روستاهای شهرستانهای تفت و مهریز را در معرض آسیب قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در این زمینه اظهار داشت: در طول 20 سال گذشته 65 درصد از روستاهای استان یزد به دلیل کم‌ آبی یا بی‌ آبی خالی از سکنه شده‌ اند.

علی اسلامی خاطرنشان کرد: کم ‌آبی و بی ‌آبی در طول سالهای گذشته خسارات بسیاری به بخشهای مختلف به ویژه کشاورزی وارد کرده است تا حدی که در بسیاری از مناطق، کشاورزان اراضی خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت کرده‌ اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد نیز در این زمینه با اشاره به تبعات ناشی از خشکسالی که هم‌ اکنون گریبانگیر بسیاری از روستاهای این استان شده است، افزود: تعداد زیادی از روستاهای منطقه میانکوه و پشتکوه و بخشی از روستاهای منطقه پشتکوه در شهرستان تفت یا به طور کامل خالی از سکنه شده ‌اند یا در حال تخلیه هستند و تنها پنج تا درصد ساکنان این روستاها در خانه‌ های خود مانده‌ اند.

غلامرضا با اشاره به اینکه ترسالی‌ در سالهای آتی و تامین اعتبارات به منظور بخشی از خسارت ‌های وارد شده تنها راه جبران بخشی از خسارتهاست، بیان داشت: هنوز هیچ اعتباری در سال جاری به هیچ استانی در زمینه خشکسالی اعلام نشده است.

وی با اشاره به اینکه استان یزد در طول 14 سال گذشته، 10 سال را در خشکسالی به سر برده است، خاطرنشان کرد: این استان جزو هفت استان خشکسال کشور به شمار می ‌رود.

وی یادآور شد: در سال زراعی گذشته خاتم و یزد بیشترین میزان کاهش بارندگی معادل را داشته‌ اند به نحوی که خاتم 35 و یزد 34 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل داشته‌ اند و در شهرستانهای مهریز نیز 27 درصد، تفت 24 درصد، صدوق 22 درصد، ابرکوه 20 درصد، اردکان 17 درصد، بافق 16 درصد، طبس 14 درصد، بهاباد 123 درصد و میبد سه درصد کاهش بارندگی نسبت به سال زراعی قبل گزارش شده است.

برزگری عنوان کرد: متاسفانه عمده این کاهش‌ بارندگی‌ ها در شهرستان‌هایی رخ داده است که قطب کشاورزی استان یزد به شمار می‌ روند.

وی یادآور شد: در زمستان گذشته و حتی در دی‌ ماه که ماه پربرفی محسوب می ‌شود، در استان یزد میزان بارش صفر بوده است.

گرچه بعید است این بحرانها حتی در طول سالهای آینده و حتی با تخصیص اعتبارات ویژه جبران شود، اما به نظر می رسد پیشگیری و آموزش بتواند بخشی از مشکلات روستاها در زمینه خشکسالی را کاهش دهد.

روستاییان به هر حال برای کسب روزی از باغات و مزارع خود در روستاها باقی مانده اند که با خشک شدن درختان آنها و بی آبی مزارع، دیگر امیدی در این زمینه ندارند اما به نظر می رسد ورود جهاد کشاورزی برای آموزش و ترویج کشت محصولات کم آبخواه، بتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

ضمن اینکه به هر حال اختصاص بودجه های خشکسالی به استان یزد نیز می تواند بخشی از این خسارات را جبران کرده و یاری رسان روستاییان باشد.

و نکته آخر اینکه، باز هم صرفه جویی،‌ صرفه جویی و صرفه جویی، حتما می تواند در میزان برداشت از منابع آب استان یزد موثر بوده و بخشی از آن را روانه روستاها کند.