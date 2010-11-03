انتظار تنها استخر شهرستان خاتم برای جذب اعتبار طولانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، به دنبال سفر رسانه ای خبرنگاران استان یزد به شهرستان خاتم، یکی از پروژه هایی که در این سفر مورد بازدید قرار گرفت، پروژه ملی استخر شنای هرات، مرکز شهرستان خاتم است.

کلنگ احداث این استخر در سال 1385 به عنوان یک پروژه ملی در شهرستان خاتم به زمین خورد و مسئولان تربیت بدنی بارها قول افتتاح این استخر را مردم خاتم دادند اما پس از گذشت چهار سال این پروژه همچنان نیمه کاره است و ظواهر امر نشان می‌دهد که این استخر امسال هم به بهره برداری نخواهد رسید.

فرماندار خاتم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: برای این استخر یک میلیارد تومان بودجه از سوی سازمان تربیت بدنی تعریف شد که از این رقم تاکنون 580 میلیون تومان آن پرداخت شده و بقیه بودجه هنوز به شهرستان نرسیده است.

سیدناصر امامی بیان داشت: تاکنون 600 میلیون تومان برای این استخر هزینه شده آقای سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی با پرداخت 700 میلیون تومان دیگر موافقت کرده است.

وی افزود: تامین اعتبار این رقم انجام شده و فقط باید تخصیص یابد تا پیمانکار بتواند کار خود را آغاز کند.

امامی خاطرنشان کرد: کار احداث استخر تقریبا متوقف مانده و مردم خاتم ماه هاست که در انتظار استفاده از آن هستند.

پیمانکار این پروژه ملی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشخصات فنی این استخر اظهار داشت: ابعاد استخر نزدیک به 34 متر در 25 متر است و ظرفیت آن در هر سانس حدود 30 نفر خواهد بود.

وی عنوان کرد: این پروژه شامل دو استخر کودکان و بزرگسالان است و فضاهایی نظیر تریا، تصفیه‌خانه، موتورخانه،‌ رختکن، انبار وسایل و فضای سبز است.

سازمان تربیت بدنی از چند سال پیش طرحی با عنوان توسعه اماکن ورزشی را آغاز کرد و اعتبارات خوبی را نیز برای پروژه های آن تعریف کرد.

البته استان یزد نسبت به سایر استانها بهره چندانی از این پروژه ها نداشت اما پروژه های تعریف شده نیز اینگونه با مشکلات اعتباراتی دست به گریبانند.

هرچند ممکن است در امر ساخت استخر اطلاعات کافی نداشته باشیم اما به نظر می رسد صرف مدت زمان چهار سال برای احداث یک استخر آن هم در این ابعاد، کمی طولانی باشد.

جالب اینجاست که بخش اعظمی از پیشرفت حدود 60 درصدی این استخر، طی دو سال گذشته صورت گرفته و سال 85 عملا تنها زمین این پروژه جانمایی و کارهای ابتدایی انجام شده است.

به هر ترتیب به نظر می رسد در کشوری که ورزش به ویژه شنا در ‌آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است، طولانی شدن پروژه ها و انتظار طولانی مردم، اشتیاق آنها را برای بهره مندی از این فضاها کمرنگ تر کند.

به ویژه اینکه به نظر می رسید شاید پروژه های ورزشی در شهرستانهای محروم بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد حال آنکه خاتم به عنوان محرومترین شهرستان استان یزد، چهار سال است که در انتظار یک استخر به سر می برد.

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گزارشگر: نیره شفیعی پور

عکاس: مسعود میرجلیلی