نفرات برتر مسابقات قهرمانی ووشو ایلام معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات با شرکت 125 ورزشکار در قالب هشت تیم در سه رده سنی نوجوانان-جوانان و بزرگسالان در سالن شهدای قلاویزان برگزار شده است.

فرزاد فتاحی بیان داشت: در پایان در رده سنی نوجوانان آقایان فاطمی، شاهمرادی، احمدبیگی، پیرزاده ، علیزاده، زارعی، مرادیان، شیرزادی، کرامت و محمدی در رده سنی جوانان احمدی،علیزاده ، میرزایی، صیدی، فریادیان و محمدنژاد عناوین اول وزن های مختلف را کسب کردند.

این مسئول یادآور شد: و در رده سنی بزرگسالان پاغوش، علیزاده ، شکری، منوری، حصاری زاده، فاضلی، رضایی، خزلی و صفری صاحب عناوین اول شدند.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.



