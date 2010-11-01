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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

نفرات برتر مسابقات قهرمانی ووشو ایلام معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات قهرمانی ووشو ایلام معرفی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مسابقات قهرمانی ووشو استان ایلام با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات با شرکت 125 ورزشکار در قالب هشت تیم در سه رده سنی نوجوانان-جوانان و بزرگسالان در سالن شهدای قلاویزان برگزار شده است.

فرزاد فتاحی بیان داشت: در پایان در رده سنی نوجوانان آقایان فاطمی، شاهمرادی، احمدبیگی،  پیرزاده ، علیزاده، زارعی، مرادیان، شیرزادی، کرامت و محمدی در رده سنی جوانان احمدی،علیزاده ، میرزایی، صیدی، فریادیان و محمدنژاد عناوین اول وزن های مختلف را کسب کردند.

این مسئول یادآور شد: و در رده سنی بزرگسالان پاغوش، علیزاده ، شکری، منوری، حصاری زاده، فاضلی، رضایی، خزلی  و صفری صاحب عناوین اول شدند.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

 

کد مطلب 1182809

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