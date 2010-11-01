سطح مطالبات رسانه ها از دولت افزایش یابد / خبرگزاری مهر رویکرد ارزشی دارد

یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات و رسانه ها و در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه رسانه ها در مقابله با جنگ نرم دشمنان گفت: جنگ نرم جنگی است که در بستر اجتماع و در عرصه فرهنگ انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه عمده تجهیزات ما در جنگ نرم رسانه ها هستند، گفت: البته محتوای رسانه ها نیز باید متحوایی سازنده و مثبت باشد تا بتوانیم در این جبهه نیز موفق شویم.

وی با اشاره به اینکه امروز رسانه ها به دلیل جهت دهی افکار عمومی با امنیت ملی ما هم گره خورده اند، گفت: دشمن در جنگ نرم به دنبال تغییر در باورها، اعتقادات و ارزش های مردم است که اگر رسانه ها به هوش باشند و به موقع وارد صحنه شوند می توانند در برابر آن موفق شوند و جلوی شبهاتی که می تواند به افکار عمومی ما خدشه وارد کند و یا آنها را در مسیر ناصحیحی قرار دهد بگیرند.

وی مهمترین کار رسانه را بصیرت افزایی دانست و افزود: امروز نظام سلطه با همه توانمندی ها و امکاناتی که در اختیار داشته وارد میدان شده است و اذعان می کند که با مانع سختی به نام انقلاب اسلامی مواجه شده است پس دشمن می خواهد این مانع را از سر راه خود بردارد که ما در این زمینه به وسیله رسانه ها همه کشور را علیه این جنگ نرم دشمن بسیج کنیم.

جوانی خاطر نشان کرد البته از سویی دیگر دشمن هم اکنون در جنگ نرم انفعالی و تدافعی عمل می کند و این به سبب آن است که انقلاب اسلامی ما یک جنگ نرم علیه لیبرالیسم حاکم بر جهان بود و هم اکنون توفیقات بسیار خوبی را از جمله افزایش اسلام گرایی در جهان را به دست آورده است.

رئیس اداره سیاسی سپاه گفت: گرایش مردم در مغرب زمین به اسلام نیز نشان دهنده موفقیت انقلاب اسلامی بوده است.

وی در ادامه در رابطه با حمایت دولت از رسانه ها در مواجهه با جنگ نرم گفت: خوشبختانه روند حمایت دولت از رسانه ها تا کنون روندی رو به رشد بوده است زیرا اگر رسانه های امروز را با رسانه های سالها قبل مقایسه کنیم خواهیم دید که سطح کمی و کیفی این رسانه ها افزایش پیدا کرده است و این موضوع نشان دهنده حمایت هایی است که در سیستم نسبت به رسانه ها وجود دارد.

جوانی در عین حال تصریح کرد: البته به نظر می رسد که باید رسانه ها سطح خواسته ها و مطالبات خود را از دولت بالا ببرند چرا که باید کشور را علیه جنگ نرم دشمن بسیج کرد.

رئیس اداره سیاسی سپاه در ادامه با یادآوری بخشی از فرازهای سخنان مقام معظم رهبری در سال گذشته که فرمودند امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم است، گفت: از وقتی که رهبر معظم انقلاب چنین فرمودند یعنی باید همه امکانات خود را علیه جنگ نرم دشمن در کشور بسیج کنیم.

وی با تاکید مجدد بر لزوم حمایت دولت از رسانه ها عنوان کرد: در حقیقت ما با موفق شدن در جنگ نرم می توانیم از هویت و امنیت ملی کشور خود دفاع کنیم چرا که جنگ نرم با حیات و ممات یک کشور سروکار دارد و نباید ساده انگارانه از کنار آن گذشت.

جوانی در عین حال تصریح کرد: البته باید رسانه ها قابلیت، توانمندی و نیات خیر خود را به نوعی به نمایش بگذارند.

وی رسانه ها را یکی از مولفه های امنیت ملی به شمار آورد و گفت: دشمنان به دنبال آن هستند که قدرت نرم ما را به چالش بکشند و اینجاست که رسانه ها باید وارد عمل شوند و نقش ارزنده خود را به عنوان یکی از مولفه های امنیت ملی نشان دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه خبرگزاری ها به ویژه خبرگزاری مهر اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر شاهد شکل گیری مجموعه های خبری ارزشی خوبی بوده ایم و خبرگزاری مهر نیز جزء یکی از آنهاست که امیدواریم این خبرگزاری حرکت سازنده خود را ادامه دهد و بتواند در خط مقدم دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و جامعه موفق باشد.