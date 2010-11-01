"خانواده" از محورهای مهم گفتمانهای دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزروعی افزود: بابرنامه ریزی های انجام شده پارسال 18هزار گفتمان به دو روش کارگاهی و همایشی در کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه بیشترین جمعیت کشور را قشر جوان و نوجوان تشکیل می دهند، یادآور شد: باید برای این گروه از افراد جامعه مدل فرهنگی ایجاد و کار فرهنگی متناسب با مسائل روانشناختی و جامعه شناختی انجام داد.

مزروعی به اهمیت و نقش ایجاد ارتباط با نسل جوان و انجام فعالیتهای فرهنگی در بین این نسل اشاره کرد و اظهار داشت: در گفتمانهای دینی مدلهایی طراحی شده است که بر این اساس ارتباطی دوسویه و فعال بین مخاطبین و اساتید برقرار می شود.

دبیرگفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در این مدل نقش بیشتری به مخاطب داده می‌شود، افزود: تمایل به مشارکت و ابراز وجود از ویژگیهای نسل جوان است که در این گفتمانها به این ویژگی توجه بیشتری شده است.

وی ایجاد ارتباط فعال با قشر جوان برای انتقال مؤثر پیام بویژه در حوزه دینی را از جمله اهداف برگزاری گفتمانهای دینی ذکر کرد و گفت: این گفتمانها در مدارس، مساجد، کانونهای جمعیتی و دانشگاهها برگزار می‌شوند.

مزروعی بحث زن و خانواده در اسلام را یکی از موضوعات مورد توجه در گفتمانهای دینی عنوان کرد و یادآور شد: در جنگ نرمی که از سوی دشمنان علیه ایران اسلامی آغاز شده متزلزل ساختن کانون خانواده ها هدف قرار گرفته شده است.

مزورعی تاکید کرد: در این گفتمانها لزوم حفظ نهاد خانواده و تحکیم اساس و پایه های آن مورد توجه جدی قرار گرفته و برای جوانان و نوجوانان تبیین می شود.

وی آسیب شناسی های اجتماعی و دینی، جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن و مهارتهای زندگی را از دیگر محورهای مورد بحث در این گفتمانها برشمرد.