برخی متولیان استان مرکزی در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد آقا جانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهر سنجان ضمن گلایه از اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک واجب فراموش شده است، اظهار داشت: بسیاری از اوقات فرزندان ما در مدارس سپری می شود و آموزش و پرورش به این مهم نمی رسد.

وی با بیان اینکه معلمان، دبیران و اساتید باید به این مهم توجه کنند، اظهار داشت: بسیاری از نهادها به وظیفه شان در این رابطه آشنا نیستند و اگر وارد این وادی مهم شوند به علت نا آگاهی از شیوه های درست امر به معروف و نهی از منکر این کار را خراب تر می کنند.

آقا جانی با تاکید بر اینکه اداره ارشاد به جای امورات دیگر به فرهنگ امر به معروف توجه کند اظهار داشت: فلسفه اصلی تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی امر به معروف ازمنکر است.

وی ادامه داد: برخی از لباسها آرمهای شیطان پرستی روی آن حک شده است و جوانان حتی نمی دانند چه عکس و آرمی روی لباس های آنها نقش بسته شده است.

رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان مرکزی وظیفه تشکیل این ستادها را احیا امر به معروف وآشنایی مردم به نحوه درست امر به معروف دانست و تصریح کرد: ما باید یاد بگیریم کجا و چگونه باید امر به معروف ونهی از منکر کنیم.

وی در خصوص نحوه کار این ستادها گفت: این ستادها در گروههای 10 نفره تقسیم می شوند و در هر محل یک گروه می روند و مشکلات آنها را بررسی می کنند آنها هر 15 روز یکبار با یکدیگر جلسه می گذارند و اگر قرار باشد تذکری داده شود و یا امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و یا با استفاده از نظرات ریش سفید محل این کار انجام می شود.

آقا جانی تصریح کرد : اگر به شخصی که مرتکب تخلفی می شود یک یا دو بار تذکر داده شود واین تذکرات فایده ای نداشت آن را به مراجع انتظامی دادسرا یا دادگاه ارجاع تا برای آنها پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم مشکلات و معضلات شهر سنجان و روستا های موجود در این ستاد بررسی شود گفت: در این ستاد مشکلات گزارش و برای آن راهکار پیدا می شود.

در این مراسم دفتر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهر سنجان با حضور امام جمعه، شهردار و رئیس شورای شهر سنجان و رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان مرکزی در پارک کلاله سنجان افتتاح شد .