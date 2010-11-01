نماینده ویژه رئیس جمهور در مانه و سملقان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، فرماندار مانه و سملقان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: ساعت هشت صبح چهارشنبه مراسم استقبال از وزیر راه وترابری توسط مسئولان شهرستان ومردم در ورودی شهر آشخانه انجام می شود.

سید محمد رضا هاشمی افزود: غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهداو احترام به ساحت شهدای هشت سال دفاع مقدس دومین برنامه وزیر راه و ترابری در این شهرستان است.



وی اضافه کرد: کلنگ زنی باند دوم محور آشخانه - چمن بید - آزاد شهر که با برآورد اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال از دیگر برنامه های حمید بهبهانی در شهرستان مانه و سملقان اعلام شد.



وی اهمیت این پروژه را بدلیل تردد سالانه 15 میلیون زائر بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) دانست و افزود: باند فعلی که هم اکنون تردد خودروها به صورت دوطرفه انجام می پذیرد سال 1351 مورد بهره برداری قرار گرفته است که 11 متر عرض دارد.



فرماندار مانه و سملقان بازدید از نمایشگاه توانمندیهای این شهرستان، شرکت در شورای اداری شهرستان، ملاقات مردمی را از دیگر برنامه های نمانده ویژه دولت در این شهرستان نام برد.



وزیر راه وترابری در پایان سفر یکروزه خود به مانه و سملقان افتتاح طرح صنعتی کارخانه نخریسی آشخانه را نیز انجام می دهد.