به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی و سیدمهدی رحمتی دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نامهای سرگشاده به بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سخنان اخیر وی که در برخی رسانهها منتشر شده است، گلایه کردند.
در این نامه سرگشاده آمده است: "جناب آقای نوباوه، سخنان اخیر شما که در رسانهها انعکاس یافت، نشان میدهد شما که به حق خود را دلسوز ورزش میدانید و فراخوانی مبارزه با دلالیسم در ورزش را میدهید، در سخنان و حرفهایتان با استناد به شایعاتی که دلالها برای رونق کارشان در جامعه ترویج کرده، نکاتی خلاف و مغایر با واقعیات را مطرح میکنید. سخن راندن از اعداد میلیاردی که واژه رایج شایعه پراکنان در ورزش است، تاثیر شایعات روی مواضع اشخاصی در جایگاه شما را نشان میدهد که لازم میدانیم مطالب منتسب به خود که در گفتههای شما انعکاس یافته را تکذیب کنیم".
در ادامه این نامه آمده است: "با استقبال از مواضع همه کسانی که دغدغه آسیبها و رفع مشکلات و سنگلاخهای رشد و توسعه ورزش ایران را دارند، امیدواریم که این آسیب شناسیها در فضای به دور از تهمت و به دور از هیاهوی شایعه پراکنان در مسیر واقعی و درست خود قرار گیرد و اشخاصی همچون بیژن نوباوه که از شخصیتهای خدوم کشور هستند، برای تحقق این مهم تلاش کنند".
در بخش پایانی این نامه میخوانید: "ضمن اینکه امروز بخش عمدهای از فعالیتهای حرفهای ورزش در قالب باشگاههای تهران که حوزه انتخابیه بیژن نوباوه است، صورت می گیرد که امید است ایشان در ارزیابیها و آسیب شناسیهای خود به این مسئله نیز عنایت لازم را داشته باشند".
از سوی دیگر تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس از به تعویق افتادن دیدارهایش در لیگ برتر برای برگزاری اردوی آمادهسازی به امارات میرود و دو بازی تدارکاتی را در این کشور برگزار میکند.
بر این اساس شاگردان امیر قلعه نویی جمعه هفته جاری راهی امارات شده و این اردوی یک هفتهای ضمن استقرار در باشگاه ایرانیان دبی با تیمهای النصر و الاهلی امارات دیدار تدارکاتی برگزار میکنند.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان به دلیل حضور احسان حاج صفی، سیدجلال حسینی و سیدمهدی رحمتی در تیم فوتبال امید، طبق قانون دیدارهای هفته چهاردهم و پانزدهم خود را برگزار نمیکند.
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