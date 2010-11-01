نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز ترویج تروریسم در منطقه توسط آمریکا و پروژه غرب برای جدایی جنوب سودان بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود جلب کرده است.

تهدید اوباما علیه القاعده

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به تهدیدات پوچ و توخالی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا علیه القاعده در یمن اشاره کرده که با دستانی شکسته درصدد ترساندن آنهاست.

اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد، مجددا وارد کنید!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به وضعیت انتخابات در جهان سوم اشاره کرده است. بر این اساس در تصویر شماره (1) رای دهنده پاسخ منفی را در صندوق اخذ رای انداخته است. اما در تصویر دوم به وی اعلام شده که شما اطلاعات اشتباه وارد کرده اید، دوباره تلاش کنید!

رهبر جنوب سودان؛ عامل صهیونیسم

روزنامه الوطن عربستان امروز "سالوا کر" رهبر جنوب سودان را که بر همه پرسی در این کشور تاکید می کند، عامل صهیونیسم دانسته که در راستای تفرقه افکنی فعالیت می کند.

تقویم 6 ماهه لبنان!

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به صورت طنز به فعالیت های انجام شده در هر ماه در لبنان اشاره داشته است. که در آن برای هر ماه مسئله ای خاص تعریف شده است که شامل عملیات های ترور، تنش های دادگاه بین المللی، درگیری، فتنه، محور سین سین (گفتگوهای سوریه و عربستان سعودی) و ... می شود.

جوسازی علیه جهان اسلام

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به جوسازی غرب علیه جهان اسلام توجه داشته است. بر این اساس، در حالی که دست فرد مسلمان کاملا بسته شده است در تصاویر تلویزیونی که برای افکارعمومی پخش می شود یک بمب هسته ای آماه انفجار به تصویر کشیده شده است.

آمریکا عامل تروریسم!

روزنامه السفیر لبنان امروز ایالات متحده آمریکا را عامل اصلی تروریسم در جهان دانسته است که با استفاده از توان نظامی خود دست به این اقدامات می زند.

اسرای فلسطینی در انتظار آزادی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری دیگر به وضعیت ناامید کننده اسرای فلسطینی توجه داشته است که همچنان در زندانهای رژیم صهیونیستی بسر می برند.

جریان سیاسی پس از انتخابات!

روزنامه الایام بحرین امروز در کاریکاتوری به وضعیت جریانهای سیاسی این کشور پس از انتخابات توجه کرده است که هیچ تلاشی در راستای حل مشکلات مردم انجام نمی دهند.

قویترین مرد جهان؛ بدون شرح!