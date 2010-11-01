شش طرح برای تصویب در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، رضا شاهین فر، ظهر دوشنبه به خبرنگاران تأسیس مرکز تحقیقات، آموزش و رشد دهنده کشاورزی و دامپروری واحدهای فناور بجنورد را از جمله این طرحها ذکر کرد و افزود: مرکز تحقیقات پرندگان خاص دارای ارزش غذایی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و گیاهان فراموش شده، مرکز تحقیقات درختان مثمر و 25 هکتار از اراضی قشلاق عبدل آباد حصار گرمخان ، ایستگاه های مورد نظر جهت استقرار در قالب این پروژه است.

وی اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی این مرکز را 22 میلیارد ریال دانست.



وی با اشاره به طرح پیشنهادی " تاسیس مجتمع علمی ، فرهنگی، هنری و رفاهی دانشجویان استان خراسان شمالی" اظهار داشت: به منظور احیا و حفظ هویت علمی، فرهنگی و تاریخی و تداوم فعالیتهای آن منطبق با نیازهای روز جامعه علمی، وجود چنین موسسه ای ازنیازهای این منطقه محروم است.



شاهین فر امکانات مورد نیاز برای این پروژه را ساختمانها چند منظوره برای فعالیتهای فرهنگی و هنری، مسجد، سوله های چند منظوره ورزشی، زمینهای ورزشی و استخر، پیست های ورزشهای میدانی و دوچرخه سواری، سالن آمفی تئاتر و نمایشگاه، سایتهای کامپیوتر، کتابخانه و سالن مطالعه ذکر کرد و گفت: اجرای این طرح به 25 میلیارد ریال اعتبار اولیه نیاز دارد.



وی ادامه داد: ایجاد منطقه خبری خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنای خراسان شمالی، از دیگر طرحهای پیشنهادی است که 5.5 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن نیاز است.



رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی گسترش فعالیتهای رسانه ای، انعکاس دستاوردهای مسئولان نظام، مقابله با جنگ نرم رسانه های خارج از کشور، ایجاد و تقویت روحیه نشاط، امید و اعتماد در جامعه، ایجاد بسترهای مناسب برای انعکاس خواسته های مردم و پاسخگویی مسئولان و وجود زمینه فعالیت برای قشر دانشجو در یک محیط فرهنگی و رسانه ای را از جمله ضرورتهای اجرای این طرح ذکر کرد.



شاهین فر تاسیس فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور – ایسکا و ایجاد منطقه خبری خبرگزاری قرآنی دانشجویان ایرانی – ایکنا را از دیگر برنامه های پیشنهادی اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه رویکرد دور سوم سفرهای استانی که فرهنگی است، انتظار می رود تصویب این طرحها در اولویت قرار گیرد.



رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرحها را 11 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی تکمیل فاز اول و ساخت فاز دوم ساختمان مجتمع مرکز آموزش عالی و مرکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی شعبه بجنورد گفت: فاز نخست اجرای این طرح 80 درصد و فاز دوم 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی گفت: تاکنون 14 میلیارد ریال اعتبار دراین زمینه هزینه شده و برای تکمیل پروژه پیشنهادی بیش از 30 میلیلارد ریال اعتبار لازم است.

وی ابراز امیدواری کرد که سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی دستاوردهای مطلوبی برای استان و برای مجموعه جهاد دانشگاهی داشته باشد.