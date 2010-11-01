روسیه قرارداد ساخت نخستین نیروگاه اتمی ویتنام را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات ویتنام، قرارداد ساخت نخستین نیروگاه اتمی ویتنام روز یکشنبه در حضور رئیس جمهوری روسیه در هانوی به امضا رسید.

"دیمیتری مدودف" برای انجام یک دیدار رسمی و حضور در دومین نشست روسیه و کشورهای عضو "آ سه آن" که 28 و 29 اکتبر در هانوی برگزار شد به ویتنام سفر کرده است.

در دیدارهای انجام شده بین روسای جمهوری دو کشور بر افزایش همکاریهای دو طرفه و افزایش سطح مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار تا سال 2020 تاکید شده است.

در هشت ماه نخست سالجاری، سطح مبادلات تجاری بین روسیه و ویتنام بیش از 1.17 میلیارد دلار بوده است.

ویتنام همچنین روز گذشته از ژاپن برای ساخت دومین نیروگاه اتمی خود در استان مرکزی "نین توان" دعوت به همکاری کرده است. ویتنام علاوه بر روسیه از کشورهای ژاپن، فرانسه و ایالات متحده نیز برای ساخت هشت نیروگاه هسته ای تا سال 2030 دعوت به همکاری کرده است.