بهره برداری از هشت طرح رادیو و تلویزیون در صدا وسیمای خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، قنبر مهدوی زاده ظهر دوشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: هم زمان با سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی هشت طرح رادیویی و تلویزیونی با اعتباری بالغ بر30 میلیارد و 290 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: بهره برداری استودیوی تلویزیونی تولید و پخش سیما با اعتبار 17 میلیارد ریال از طرحهایی است که به دست رئیس جمهور در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی افتتاح می شود.



وی خاطرنشان کرد: نصب و راه اندازی فرستنده پرقدرت FM یک کیلو وات شبکه های رادیویی قرآن، معارف ، فرهنگ با پنج میلیارد ریال اعتبار، راه اندازی شبکه های رادیویی ورزش وپیام با اعتبار750 میلیون ریال و نصب رپیتر بی سیم با اعتبار60 میلیون ریال از پروژه های افتتاحی سفر هیئت دولت در ایستگاه پر قدرت تلویزیونی و FM آخرداغ که 51 درصد جمعیت را تحت پوشش شبکه ها قرار می دهد.



مهدی زاده ارتقا پوشش شبکه های تلویزیونی در روستاهای چهار خروار بجنورد، سرداب شیروان و یارچلی شبلی مانه و سملقان از یک برنامه به چهار برنامه ای را با اعتبار 900 میلیون ریال و احداث ایستگاه تلویزیوتی پسیندره بجنورد را با اعتبار 500میلیون ریال از دیگر طرحهای افتتاحی سفر عنوان کرد.



مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی بهره برداری از ایستگاه تلویزیونی متوسط قدرت سادات شیروان رابا اعتبار شش میلیارد ریال از دیگر طرحهای مهم سفر عنوان کرد وگفت: با بهر برداری از این طرح شبکه های تلویزیونی یک، دو و سه، خبر و استانی و شبکه های رادیویی جوان، قرآن، معارف، پیام و فرهنگ مردم منطقه سرحد شیروان را تحت پوشش قرار خواهد داد.