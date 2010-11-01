وزیر جهاد کشاورزی از کارخانه تولید خوراک دام و طیور مهاباد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق خلیلیان ظهر دوشنبه همچنین در جریان بازدید از طرحهای کشاورزی شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی از روند احداث مجتمع 232 واحدی پروار بندی صنعتی مهاباد بازدید و در جریان مسایل و مشکلات این واحد قرار گرفت.

عملیات اجرایی این طرح از سال 84 آغاز شده و تا کنون برای زیر سازی و احداث بخش هایی از آن 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

این واحد ظرفیت پرورش سالانه 26 هزار و 700 راس بره و دو هزار و 600 راس گوساله را دارا بوده که تا کنون 70 واحد از این مجتمع احداث و به بهره برداری رسیده است.

با بهره برداری کامل از این مجتمع برای 500 نفر به صورت مستقیم و برای 700 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.