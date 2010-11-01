استقرار تیمهای ویژه پزشکی و درمانی در مسجد شجره

رئیس بیمارستان مرکز پزشکی حج در مدینه منوره گفت: با توجه به شروع اعزام زائران مدینه قبل به مکه مکرمه یک گروه ویژه شامل پزشک، پرستار، امدادگر و تکنسین اورژانس در مسجد شجره مستقر شدند.