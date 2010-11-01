استقرار تیمهای ویژه پزشکی و درمانی در مسجد شجره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، احمدرضا جمشیدی گفت: با عنایت به اینکه خروجی زائران از مدینه منوره مسجد شجره است تا خروج کامل زائران از مدینه منوره هر روز از ساعت 4 عصر تا 11 شب این گروه ویژه در قسمتی از مسجد شجره مستقر می شوند تا در صورت بروز مشکل برای زائران یاری رسان آنان باشند.
رئیس بیمارستان مرکز پزشکی حج در مدینه منوره گفت: با توجه به شروع اعزام زائران مدینه قبل به مکه مکرمه یک گروه ویژه شامل پزشک، پرستار، امدادگر و تکنسین اورژانس در مسجد شجره مستقر شدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، احمدرضا جمشیدی گفت: با عنایت به اینکه خروجی زائران از مدینه منوره مسجد شجره است تا خروج کامل زائران از مدینه منوره هر روز از ساعت 4 عصر تا 11 شب این گروه ویژه در قسمتی از مسجد شجره مستقر می شوند تا در صورت بروز مشکل برای زائران یاری رسان آنان باشند.
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