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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

استقرار تیمهای ویژه پزشکی و درمانی در مسجد شجره

رئیس بیمارستان مرکز پزشکی حج در مدینه منوره گفت: با توجه به شروع اعزام زائران مدینه قبل به مکه مکرمه یک گروه ویژه شامل پزشک، پرستار، امدادگر و تکنسین اورژانس در مسجد شجره مستقر شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، احمدرضا جمشیدی گفت: با عنایت به اینکه خروجی زائران از مدینه منوره مسجد شجره است تا خروج کامل زائران از مدینه منوره هر روز از ساعت 4 عصر تا 11 شب این گروه ویژه در قسمتی از مسجد شجره مستقر می شوند تا در صورت بروز مشکل برای زائران یاری رسان آنان باشند.
 

کد مطلب 1182917

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