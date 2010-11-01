حضور برق کرمان در سوپر لیگ والیبال قطعی شد

داریوش عوض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اعلام واریز وجه ورودی مسابقات سوپر لیگ والیبال کشور توسط باشگاه برق به حساب فدراسیون والیبال اظهارداشت: این تیم قطعا در سال جاری در مسابقات سوپر لیگ شرکت میکند.

وی گفت: بازیکنان مورد نظر برق تعیین شده اند و حتی قرار داد نیز بسته ایم تنها منتظر مجوز وزارت نیرو برای ادامه کار هستیم.

عوض پور اضافه کرد: باشگاه برق کرمان برای ادامه تیم داری هیچ مشکلی ندارد و تنها منتظر مجوز وزارت نیرو هستیم تا به ما اجازه کار بدهد بحث جذب بازیکنان را نیز با دستور مدیرعامل برق منطقه ای کرمان انجام دادیم.

وی با اعلام اینکه قرارداد بازیکنان به صورت داخلی بسته شده و مورد تایید فدراسیون است گفت: به محض اینکه مجوز ادامه کار از وزارت نیرو به باشگاه برسد قراردادها ثبت می شوند و در غیر این صورت بازیکنان آزاد هستند.

مدیرعامل باشگاه برق کرمان یادآورشد: رئیس هئیت والیبال استان برای شرکت در قرعه کشی بازیهای لیگ برتر در جلسه فدراسیون است و مطمئنا با پی گیری های وی مسئله ادامه کار در لیگ با حمایت وزارت نیرو نیز حل می شود.

پیش از این تیم برق کرمان در چند نوبت با درخواست از فدراسیون والیبال جلسه قرعه کشی لیگ برتر والیبال را به دلیل معلوم نبودن وضعیت تیم خود به تاخیر انداخته بود.

