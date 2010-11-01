اتحادیه اروپا فاقد رهبری و هدف مشخص است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیان فرانکو فینی" رئیس پارلمان ایتالیا در گفتگو با روزنامه "دی ولت" درباره پیشنهاد آنگلا مرکل مبنی بر لزوم تصحیح پیمان لیسبون و در نظر گرفتن مجازات برای کشورهایی که بسته پایداری این اتحادیه را نقض می کنند، اظهار داشت: به نظر من انتخاب چنین راهکاری خطرناک است. چرا که ما می دانیم تصویب این پیمان در 27 عضو اتحادیه اروپا چقدر دشوار بود.

وی افزود: تصحیح قرارداد لیسبون ریسک هایی را به همراه خواهد داشت.

فینی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: امروز در اتحادیه اروپا فقدان شدید رهبری وجود دارد. ما شرایط و قوانین مشترکی داریم اما سیاست مشترکی نداریم. ما در دوران رکود سیاست اروپایی زندگی می کنیم.

وی افزود: دوران جادویی اروپای متحد به پایان رسیده است. ما متحد هستیم و قوانین مشترکی داریم اما هیچ سیاست و هدفی نداریم.

این مقام ایتالیایی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما باید علایق ملی خود را در قالب یک چهارچوب مشخص تعقیب کنیم اظهار داشت: اروپا با شش کشور تاسیس شد و اکنون 27 عضو دارد و ما در حال حاضر در یک مرحله آشفته و نابسامان اقتصادی قرار داریم که هماهنگیهای دوران آغازین اتحادیه اروپا دیگر وجود ندارد.