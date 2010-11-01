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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

رئیس مجلس ایتالیا :

اتحادیه اروپا فاقد رهبری و هدف مشخص است

اتحادیه اروپا فاقد رهبری و هدف مشخص است

رئیس پارلمان ایتالیا با تاکید بر اینکه دوران رویایی اروپای متحد دیگر تمام شده، اروپای امروز را اتحادیه ای بدون رهبری و فاقد اهداف و سیاست های مشترک ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیان فرانکو فینی" رئیس پارلمان ایتالیا در گفتگو با روزنامه "دی ولت" درباره پیشنهاد آنگلا مرکل مبنی بر لزوم تصحیح پیمان لیسبون و در نظر گرفتن مجازات برای کشورهایی که بسته پایداری این اتحادیه را نقض می کنند، اظهار داشت: به نظر من انتخاب چنین راهکاری خطرناک است. چرا که ما می دانیم تصویب این پیمان در 27 عضو اتحادیه اروپا چقدر دشوار بود.

وی افزود: تصحیح قرارداد لیسبون ریسک هایی را به همراه خواهد داشت.

فینی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: امروز در اتحادیه اروپا فقدان شدید رهبری وجود دارد. ما شرایط و قوانین مشترکی داریم اما سیاست مشترکی نداریم. ما در دوران رکود سیاست اروپایی زندگی می کنیم.

وی افزود: دوران جادویی اروپای متحد به پایان رسیده است. ما متحد هستیم و قوانین مشترکی داریم اما هیچ سیاست و هدفی نداریم.

این مقام ایتالیایی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما باید علایق ملی خود را در قالب یک چهارچوب مشخص تعقیب کنیم اظهار داشت: اروپا با شش کشور تاسیس شد و اکنون 27 عضو دارد و ما در حال حاضر در یک مرحله آشفته و نابسامان اقتصادی قرار داریم که هماهنگیهای دوران آغازین اتحادیه اروپا دیگر وجود ندارد.

کد مطلب 1182932

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