معاونت برنامه ریزی زنجان با کمبود نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار زنجان از معاونت برنامه ریزی استان زنجان افزود: دفاتر برنامه ریزی و بودجه، هماهنگی امور اقتصادی و آمار و اطلاعات در این معاونت، وظایفی همچون تهیه طرح آمایش سرزمینی و آمارهای مورد نیاز دستگاه های مختلف را بر عهده دارند که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ادغام سازمان مدیریت برنامه ریزی، باعث انسجام بیشتر در مجموعه شده است، افزود: ارتقای توان برنامه ریزی و اقتصادی، نتایج مطلوب را برای مناطق مختلف به وجود آورده است.
معاون برنامهریزی استانداری زنجان از نهایی شدن 438 مصوبه پیشنهادی برای دور سوم سفر هئیت دولت به استان خبر داد و گفت: در همین رابطه 48 مورد نیز درخواست مجوز صورت گرفته است.
کریمی با بیان اینکه چهارچوب مصوبات دور سوم سفر آماده شده است افزود: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی، فقط کارگروه فرهنگی به همراه جلسه هیأت دولت در استان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه 9 محور برای هزینه کردن اعتبارات در حوزه فرهنگی در نظر گرفته شده است ادامه داد: در این راستا دولت یک مبلغ کلی را به مدت پنج سال علاوه بر بودجههای مصوب شده دستگاهها برای انجام امور فرهنگی مصوب میکند.
کریمی با تأکید بر اینکه تا به امروز حدود 100 ساعت کار کارشناسی در رابطه با مصوبات پیشنهادی استان برای دور سوم سوم هئیت دولت صورت گرفته است افزود: در همین رابطه 438 پیشنهاد در قالب اعتبارات تملک دارایی داریم که برای تحقق این تعداد مصوبه پیشنهادی، باید اعتباری بالغ بر 88 هزار و 143 میلیارد ریال در نظر گرفته شود.
معاون برنامهریزی استانداری زنجان با بیان اینکه مصوبات دور سوم نباید بیش از دو سال به طول بینجامد افزود: باید تلاش شود تا تعهدات در این زمینه به نسبت اعتبارات استانی بوده و خارج از استان، تعهدی برای استان ایجاد نشود.
