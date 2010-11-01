معاونت برنامه ریزی زنجان با کمبود نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار زنجان از معاونت برنامه ریزی استان زنجان افزود: دفاتر برنامه ریزی و بودجه، هماهنگی امور اقتصادی و آمار و اطلاعات در این معاونت، وظایفی همچون تهیه طرح آمایش سرزمینی و آمارهای مورد نیاز دستگاه های مختلف را بر عهده دارند که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ادغام سازمان مدیریت برنامه ریزی، باعث انسجام بیشتر در مجموعه شده است، افزود: ارتقای توان برنامه ریزی و اقتصادی، نتایج مطلوب را برای مناطق مختلف به وجود آورده است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان از نهایی شدن 438 مصوبه پیشنهادی برای دور سوم سفر هئیت دولت به استان خبر داد و گفت: در همین رابطه 48 مورد نیز درخواست مجوز صورت گرفته است.