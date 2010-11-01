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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

سلسله همایشهای شناخت ادیان در دانشگاه آزاد کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: اولین همایش از سلسله همایش های شناخت ادیان و نقد فرقه های انحرافی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این سلسله همایش ها به منظور شناخت بیشتر دانشجویان از فرقه های انحرافی به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این واحد دانشگاهی و با حضور استادان برجسته برگزار می شود.

بنا بر این گزارش در اولین همایش از این سلسله همایش ها که با عنوان بررسی دین زرتشتی و نقد فرقه وهابیت برگزار شد حجت الاسلام محمد حیدری دین اسلام را روشنی بخش همه باورهای اندیشمندان عادل و حقیقت جو دانست.

وی افزود: دین اسلام به عنوان پایه ای مستحکم می تواند انسان را از ضلالت و گمراهی به نورانیت رهنمون سازد.

حیدری همچنین به مذهب شیعه بعنوان نزدیکترین عقیده به اسلام ناب محمدی (ص) اشاره کرد و افزود: آگاهی از مسائل اعتقادی و دینی اجتناب ناپذیر است و نباید فقط حوزه های علمیه پاسخگوی این شبهات باشند بلکه افراد تحصیل کرده و دانشگاهی نیز باید وارد این عرصه شوند.

در این همایش همچنین ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد فرقه وهابیت روند توسعه این فرقه و روشهای فریب و جذب افراد توسط آنها در جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1182950

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