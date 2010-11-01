اولین مرکز سامانه 724 استان تهران در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، مردم شهرستان با کمک این سامانه می توانند بدون دغدغه حضور در صف های طویل بانکها، خدمات مورد نیاز خود را بطور شبانه روزی از طریق خودپردازهای مستقر در این مرکز دریافت کنند.

خودپرداز این سامانه بانکی در پاکدشت فعال بوده و سیستم خوددریافت آن نیز در روزهای آتی فعال خواهد شد.

بانکهای موجود در پاکدشت فقط پاسخگوی 76 هزار نفر است

فرماندار پاکدشت ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح این سامانه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت اظهار داشت: اگرچه پاکدشت جمعیت حدود 400 هزار نفری دارد ولی متأسفانه از لحاظ تعداد بانک های موجود، برابر با یک شهر 76 هزار نفری است و این پاسخگوی نیاز مردم نیست.

قربانعلی مقبلی افزود: شعبه 24 ساعته بانک ملی در پاکدشت که با عنوان شعبه 724 فعالیت می کند با هدف تکریم ارباب رجوع و صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان افتتاح شده است.

وی یادآور شد: این سامانه حاصل تلاش و پیگیری مسئولان و بویژه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی راه اندازی شده است.

فرماندار پاکدشت اضافه کرد: شهرداری پاکدشت در زمینه اختصاص مکان برای مرکز 724 با بانک ملی همکاری لازم را داشته است که این امر جای تقدیر دارد.

وی بیان داشت: نیروی انتظامی نیز باید در جهت حمایت از این طرح، تلاش ویژه ای کند تا محیط ایمنی در هنگام ارائه خدمات به شهروندان وجود داشته باشد.

فرماندار پاکدشت به اقدامات و تحولات انجام شده در هفته های اخیر این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: احداث قطارشهری پاکدشت، شهر شدن فرون آباد، روند رو به رشد پیشرفت کمربندی و افتتاح مرکز شبانه روزی 724 نوید بخش آبادانی روز به روز این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات حاصل تلاش و پیگیری شبانه روزی مسئولان و نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی است که ادامه خواهد داشت.