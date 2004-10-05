پري زنگنه به اجراي كنسرت آموزشي مي پردازد

" پري زنگنه "خواننده روشندل ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: اين كنسرت آموزشي را ساعت 14 روز سه شنبه بيست و يكم اين ماه برگزار مي كنم و در آن قطعات جديدي را از استاد محمد سرير به صحنه خواهم برد. همچنين در كنار آنها قطعاتي را از رپرتوارهاي گذشته اجرا خواهم كرد.



وي در مورد انتشار كتاب " زندگي در نابينايي" گفت : ممكن است كه اين كتاب را با نام " زندگي در پشت عينك سياه " منتشر كنم، اما هنوز بين اين دو نام مردد هستم.



زنگنه خبر از ترجمه اين كتاب به زبان انگليسي داد و افزود: در حال حاضر، جمعي از دانشگاهيان مشغول ترجمه كردن اين كتاب هستند .



وي افزود : ناشر اين كتاب ايراني است.



