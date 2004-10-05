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۱۴ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۸

بيست ويكم مهرماه در دانشگاه الزهرا

پري زنگنه به اجراي كنسرت آموزشي مي پردازد

پري زنگنه روز سه شنبه بيست ويكم مهرماه در دانشگاه الزهرا به اجراي كنسرت آموزشي مي پردازد.

" پري زنگنه "خواننده روشندل ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: اين كنسرت آموزشي  را ساعت 14 روز سه شنبه بيست و يكم اين ماه برگزار مي كنم و در آن قطعات جديدي را از استاد محمد سرير به صحنه خواهم برد. همچنين در كنار آنها قطعاتي را از رپرتوارهاي گذشته اجرا خواهم كرد.

وي در مورد انتشار كتاب " زندگي در نابينايي" گفت : ممكن است كه اين كتاب را با نام " زندگي در پشت عينك سياه " منتشر كنم، اما هنوز بين اين دو نام مردد هستم. 

زنگنه خبر از ترجمه اين كتاب به زبان انگليسي داد و افزود: در حال حاضر، جمعي از دانشگاهيان مشغول ترجمه كردن اين كتاب هستند .

وي افزود : ناشر اين كتاب ايراني است.

کد مطلب 118297

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