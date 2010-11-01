به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان این دوره از جایزه ادبی یوسف که پس از یک سال وقفه برپا می‌شود مهلت ارسال آثار تا پایان آذر ماه اعلام شده است.

در سومین دوره از این مسابقه داستانهای "انتظار در ایستگاه راه‌آهن" نوشته جواد افهمی، "دعوت" اثر مریم بیات‌تبار و "کسی صدای ما را نمی‌شنود" نوشته شیرین اسحاقی به عنوان نفرات اول تا سوم مشخص شدند و همچنین از پدید آورندگان 17 داستان کوتاه دفاع مقدس نیز تجلیل شد.

این جایزه ادبی توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری و انجمن قلم ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین مسابقه سراسری "داستان کوتاه دفاع مقدس" می‌توانند آثار مرتبط با این مسابقه را به دبیرخانه این مسابقه به نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، روبه‌روی داروخانه سیزده آبان، پلاک 76 ، طبقه دوم ارسال کنند.