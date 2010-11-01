احضار رسمی مهدی هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خبری در مورد بازداشت 10 نفر از جاسوسان دستگاههای اجرایی کشور گفت: نفوذ دشمن در دستگاههای اجرایی و قضایی بدیهی است و اینکه گروهی به دلیل ارتباط با بیگانگان و جاسوسی دستگیر شوند عادی است که هم اکنون تعدادی از آنها در زندان هستند.

برگزاری دادگاه متهمان آمریکایی در انتظار بازگشت سارا شورد

سخنگوی قوه قضائیه در مورد محاکمه سه متهم آمریکایی گفت: قرار بود دادگاه دو متهم حاضر در ایران برگزار شود ولی گفته شد بهتر است آن متهمی که با قرار وثیقه آزاد شده به ایران بیاید و هر سه چون جرم مشترکی دارند با هم محاکمه شوند، حال اینکه خانم "ساراشورد" بیاید یا نیاید بحث دیگری است.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا تا کنون پرونده ای برای گروههای سازماندهی شده به اتهام احتکار و اخلال در اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشکیل شده است گفت: تا کنون هیچ پرونده ای به دستگاه قضایی وارد نشده است ولی اینکه حفاظت اطلاعات بر روی برخی از اخلالگران اقتصادی مطالعه می کند امری طبیعی است.

تعیین میزان معوقه ها و شناسایی بدهکاران بانکی

دادستان کل کشور در مورد رسیدگی به مسئله معوقات بانکی افزود: نماینده دادستانی کشور و یک نماینده از دولت و گروهی از کارشناسان کمیته ای را برای بررسی معوقات بانکی تشکیل داده اند که وظیفه این کمیته اول تعیین میزان معوقات، دوم شناسایی افرادی که معوقه دارند و سوم دلیل به تعویق افتادن است.

وی ادامه داد: طی بررسی این کمیته مشخص شد که میزان معوقات چقدر بوده و در مرحله دوم افرادی که معوقه داشتند مشخص شدند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بیشترین میزان معوقات مربوط به شرکتهای دولتی است که قرار شد دولت هر چه زودتر این معوقات را تسویه کند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در برخی از معوقات بانکی، بانک نظارت ویژه ای بر اسناد ضمانت و همچنین نوع مصرف وام نداشته است و این باعث شده که گروهی با دریاف وام مبلغ وام را صرف امور دیگری کنند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد به دلیل نوسانات بازار دچار ضرر و زیان شده اند، گفت: مقرر شده است که دولت و بانک مرکزی با این افراد برای تسویه معوقات بانکی تعامل و همکاری داشته باشند ولی آنهایی که تخلف کرده اند و به عمد بدهی های خود را پرداخت نکرده اند مجرمند و با آنها برخورد قضائی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه مبنی بر تخلف در نحوه جذب داوطلبان برای دانشگاه تربیت معلم گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای در مورد پرونده فرزند آقای هادوی (اولین دادستان انقلاب تهران) گفت: پرونده ایشان مورد امنیتی دارد و همچنان در مرحله تحقیقات در دادسرا است.

احضار رسمی مهدی هاشمی

وی در پاسخ به پرسش اینکه چرا رسما مهدی هاشمی برای پاسخ به اتهامات خود به دادگاه احضار نمی شود گفت: احضار مهدی هاشمی رسما انجام شده است.

قطع ید در ملاء عام منوط به حکم قاضی است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اجرای حدود قطع ید در مورد سارقان در مشهد و یزد اظهار داشت: اجرای حدود الهی در مورد سرقت شرایط خاصی دارد که باید دادگاه بدوی و تجدید نظر به این نتیجه برسند که حکم حدود اجرا شود اما اینکه اجرای حدود قطع ید، سنگسار یا اعدام در ملاء عام انجام شود بستگی به متن حکم و نظر قاضی دارد.

محسنی اژه ای در مورد توقیفهای مکرر خودروها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: اگر خودرویی به عنوان ابزار جرم استفاده شود مانند حمل مواد مخدر، آدم ربایی، تصادف منجر به ضرر و زیان یا فوت توسط پلیس توقیف شده و با حکم دادستان رفع توقیف می شود اما در مورد خودروهایی که به عنوان مثال با بلندگوهایی با صدای بلند و یا تجهیزات ویژه ای موجب آزار و اذیت مردم می شوند پلیس می تواند آن را توقیف کرده و پرونده آنها را به دادسرا ارجاع دهد.

بازداشت وکیل متهمان آلمانی به دلیل ارتباط با جریانهای ضد انقلاب

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده دو تبعه آلمانی که به اسم خبرنگار در تبریز دستگیر شده اند گفت: هر دو متهم همچنان بازداشت بوده و سفیر آلمان طی ملاقات با دو متهم آلمانی از نحوه تحقیقات و مکان بازداشت رضایت داشته است و وکیل این متهمان به علت داشتن سه شناسنامه و هویتهای مختلف و همچنین جعل اسناد و ارتباط با جریانهای ضد انقلاب در خارج از کشور بازداشت شده است.

رفع توقیف حزب اعتماد ملی کذب است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا حزب اعتماد ملی رفع توقیف شده است گفت: بر اساس اطلاعاتی که من دارم صاحب ملک دفتر حزب اعتماد ملی اگر دادخواستی مبنی بر استرداد ملک خود داشته باشد می تواند ارائه کند که با حکم قاضی این ملک رفع پلمپ می شود ولی رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی به منزله رفع توقیف این حزب نیست.

مرتضوی هنوز تبرئه نشده است

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی به عنوان متهم حوادث کهریزک گفت: پرونده آقای مرتضوی همچنان در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد ولی هنوز قرار مجرمیت برای وی صادر نشده است اما وی هنوز هم تبرئه نشده است.