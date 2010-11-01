به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است : بسم‌الله الرحمن الرحیم ، برادر ارجمند، جناب آقای لوئیس ایناسیولولا داسیلوا ، رئیس جمهوری فدراتیو برزیل ، انتخاب سر کار خانم دیلما روسف به عنوان رئیس جمهوری جدید برزیل را به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.



این انتخابات، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار ملت برزیل و مهر تاییدی بر سیاست‌های جنابعالی در سیر برقراری عدالت، شکوفایی اقتصادی و رفاه ملت آن کشور و همچنین نوید بخش نیل به اهداف متعالی برزیل در مشارکت فعال و سازنده‌تر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.



اطمینان دارم روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل که در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است، در آینده نیز در کلیه زمینه‌ها تداوم یافته و تقویت خواهد شد.



از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و نیک‌بختی و بهروزی دولت و ملت دوست برزیل را مسالت دارم. محمود احمدی‌نژاد ، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران



