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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

پیام تبریک احمدی‌نژاد به داسیلوا به مناسبت انتخاب رئیس جمهور جدید برزیل

پیام تبریک احمدی‌نژاد به داسیلوا به مناسبت انتخاب رئیس جمهور جدید برزیل

رئیس‌جمهور با ارسال پیام تبریک به لولا داسیلوا رئیس جمهور فدراتیو برزیل انتخاب خانم دیلما روسف را به عنوان رئیس جمهور جدید برزیل به دولت و ملت برزیل تبریک گفته و آن را نوید بخش نیل به اهداف متعالی برزیل در مشارکت فعال و سازنده‌تر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است :  بسم‌الله الرحمن الرحیم ، برادر ارجمند، جناب آقای لوئیس ایناسیولولا داسیلوا ، رئیس جمهوری فدراتیو برزیل ، انتخاب سر کار خانم دیلما روسف به عنوان رئیس جمهوری جدید برزیل را به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

این انتخابات، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار ملت برزیل و مهر تاییدی بر سیاست‌های جنابعالی در سیر برقراری عدالت، شکوفایی اقتصادی و رفاه ملت آن کشور و همچنین نوید بخش نیل به اهداف متعالی برزیل در مشارکت فعال و سازنده‌تر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

اطمینان دارم روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل که در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است، در آینده نیز در کلیه زمینه‌ها تداوم یافته و تقویت خواهد شد.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و نیک‌بختی و بهروزی دولت و ملت دوست برزیل را مسالت دارم. محمود احمدی‌نژاد ، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
 
 

کد مطلب 1182985

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