تخلف در نیروهای مسلح بر پیکره نظام آسیب وارد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه جغرافیای نظامی یک جامعه مهمترین بخش آن است، اظهار داشت: اقتدار و استقلال یک نظام در مقابل تهدیدات بسته به میزان اقتدار ارتش و نیروهای انتظامی آن کشور دارد.

وی کار قضا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این کار با آبروی امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد ارتباط دارد که لزوم دقت و قانون مداری در امر قضا بسیار ضروری و مدنظر قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه نیروهای توانمند مسلح عنصر پایداری و مقاومت یک نظام در تهاجم بیگانگان هستند، گفت: نیروهای مسلح در هر نظام حکم حصار، ستون، حافظ، مدافع، چشم بینا و نگهبان یک نظام هستند که اگر نیروهای مسلح در یک کشور نباشد آن کشور هم مبتلا به هرج و مرج داخلی و هم مبتلا به تاخت و تاز کشورهای بیگانه می‌ شود .

صفایی بوشهری افزود: در همه کتب آسمانی نیروهای مسلح نظام به عنوان حافظان استقرار یک نظام، مدافعان یک نظام در مقابل تهاجم بیگانه و عامل آرامش و ثبات اجتماعی یک نظام محسوب می‌ شوند.