دکتر مصطفی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از دانشجویان نسبت به فرآیندهای آموزشی و دانشجویی ادغام بخشهای آموزشی و دانشجویی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابهاماتی داشتند از این رو مطمئن باشند که این فرآیند افت نخواهد داشت.

کارتهای دانشجویی دانشجویان تغییر نمی کند

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه کارت های دانشجویی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق معتبر است و در صورت نیاز در فرآیند اتوماسیون تغذیه و سایر امور به تدریج تغییراتی برای کارتهای دانشجویی ایجاد می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: قرار نیست مکان خوابگاهی و کلاسهای دانشجویان تغییری داشته باشد دانشجویان بر اساس روالی که در ابتدای سال تحصیلی انتخاب واحد کرده اند به تحصیل خود ادامه می دهند و هیچ تغییری در برنامه کلاسی، بخشهای بالینی و سایر امور آموزشی و دانشجویی رخ نمی دهد.

وی درباره ابهاماتی که در زمینه خوابگاه دانشجویان وجود دارد به مهر گفت: هیچ تغییر و جابجایی برای دانشجویان بوجود نمی آید. در واقع قرار نیست ما تغییری از خوابگاه ایران سابق به تهران داشته باشیم.

ایجاد یک خوابگاه جدید برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق

محقق یادآور شد: تعدادی از دانشجویان پذیرفته شده در مهر ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق خوابگاه نداشتند که این موضوع نیز به دلیل شرایطی بوده است که در دفترچه کنکور بوجود آمده و ربطی به شرایط فعلی نداشته که برای این دسته از دانشجویان نیز خوابگاهی با ظرفیت 170 نفر اجاره شده است که مشکل آنها نیز حل می شود.

وی تاکید کرد: نیازهای رفاهی، خدمات دانشجویی، سیستم تغذیه و سایر مسائل دانشجویی از گذشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق وجود داشته است و روند خدمات رفاهی و دانشجویی ادامه می یابد و در صورت نیاز تغییراتی که به نفع دانشجویان باشد ایجاد می شود.

فعالیت کانونهای فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از انحلال

معون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: همچنین در حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان نیز دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق حدود 20 کانون فرهنگی دانشجویی فعالیت داشته اند که این کانونها فعالیت خود را ادامه می دهند.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: دانشجویان نگران آینده خود هستند و اعضای هیئت علمی نیز نگران وضعیت آینده کاری خود هستند که تمام این مسائل با توجه به تغییر و تحولات بوجود آمده طبیعی است و ما نیز قصد داریم به بهترین شیوه این ادغام بوجود آمده را مدیریت کرده و مشکلی در روند آموزش و پژوهش ایجاد نشود.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.