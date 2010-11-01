توسعه بندرلنگه با توجه به قدمت تاریخی منطقه رضایتبخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرلنگه، حسین هاشمی تختی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران شهرستان بندر لنگه که در سالن فرمانداری لنگه برگزار شد، با بیان اینکه توسعه بندرلنگه بنا بر قدمت تاریخی، آنگونه که باید رضایتبخش نیست، یادآور شد: باید در زمینه عمران شهری و توسعه زیربنایی شهرستان لنگه کارهای بیشتری صورت گیرد تا از این طریق به توان شاهد رونق دوباره بندرلنگه بود.

وی با اشاره به اعتبارات محدود دولتی اظهار داشت: در این راستا بر اساس اولویت‌بندیهای مشکلات پیش می‌رویم.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته اعتبار شهرستان بندرلنگه 300 میلیارد ریال بوده است که در تاریخ این شهرستان بی سابقه است.

هاشمی‌تختی در ادامه ضمن تقدیر از تلاشهای فرماندار سابق شهرستان بندرلنگه برای فرماندار جدید آرزوی موفقیت کرد و یادآور شد: بندرلنگه یکی از شهرستانهای پرقدمت جنوب ایران به شمار می‌رود که نه تنها در عرصه تجاری و اقتصادی به واسطه تجارت و صید مروارید مطرح بوده بلکه این خطه از هرمزگان دارای آموزشگاه‌ها و مدارسی با قدمت 100 ساله است که این امر لنگه را در بخش فرهنگی نیز دارای جایگاه منحصربه‌ فردی در طول خط ساحلی جنوب کرده است.

وی از وحدت پیروان اهل سنت و تشیع در شهرستان بندرلنگه به عنوان یکی از ظرفیتهای و سرمایه‌‌های اجتماعی یاد کرد و یادآورشد: سالهاست که مسلمانان در شهرستان بندرلنگه بدون هیچ مشکلی در کنار هم زندگی می‌کنند و این ریشه در اصالت و تدبیر و اتحاد مردم لنگه با یکدیگر دارد.

وی اخلاص و حضور مستمر در میان مردم را از خصایص مهم یک مدیر کارآمد عنوان کرد و گفت: با دارا بودن این دو ویژگی مدیران می توانند بحران و غائله بزرگی را فقط با نفوذ کلام خود خاتمه دهند.

هاشمی افزود: مدیران با بهره گیری از دو موهبت الهی یعنی کتاب الله و عترتی باید در مسیر عمران و آبادانی با اقتدار حرکت کنند و اگر خدمت برای خدا باشد مسیر باز و هموار می شود.

وی گفت: ادامه مسیر در پرتوی نور ولی فقیه برای اینکه تفسیر غلطی از کتاب خدا نشود باید مورد توجه همه به خصوص مدیران قرار بگیرد.

وی با اشاره به جابجایی مدیران در سمت‌های خود، از این جابجایی‌ها به عنوان فرصتی یاد کرد که مدیران جدید و یا مدیران سابق می‌توانند از آن برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنند.

در این مراسم از زحمات محمدنور فردی فرماندار سابق بندرلنگه تقدیر و غلامحسین زارعی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.