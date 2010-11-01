به گزارش خبرنگار مهر، سعید سالاریان امروز دوشنبه در نشست خبری بخش دولتی نمایشگاه الکامپ به تشریح اهداف حضور دستگاههای اجرایی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ پرداخت و گفت: 31 دستگاه اجرایی در سالن 40 نمایشگاه تخصصی الکامپ در قالب سالن دولت الکترونیک خدمات خود را به بازدیدکنندگان ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به جلسات برگزار شده در کمیته دولت الکترونیک دولت و پیشنهاد اجرای سالن دولت الکترونیک در الکامپ توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی اضافه کرد: دبیرخانه با رویکرد اجرایی ضلع سوم مثلث دولت، بخش خصوصی و حوزه اجرایی نمایشگاه الکامپ را برگزار می کند.

سالاریان با بیان اینکه طی زمان درنظر گرفته شده برای ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی در شانزدهمین نمایشگاه الکامپ حدود 42 دستگاه اعلام حضور کردند که از میان آنها 31 دستگاه اجرایی شرایط لازم را برای حضور داشتند، ادامه داد: این دستگاه‌ها در دو محور خدمات الکترونیکی و مهندسی مجدد و اصلاح فرآیندها در نمایشگاه الکامپ که از 16 تا 20 آبان ماه برگزار می شود، حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به فضای 1600 متری سالن دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ گفت: متراژ هر غرفه با توجه به تقاضا و خدماتی که قرار است ارائه شود، میان دستگاه‌ها تقسیم و سعی شده جانمایی دستگاه‌ها برای حضور در سالن به صورت یکسان و قابل قبولی باشد تا فعالیت دولت به شکل شایسته ارائه شود.

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه ارائه و معرفی 200 خدمت الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی در نمایشگاه الکامپ پیش‌بینی شده است، افزود: علاقمندان و بازدیدکنندگان می‌توانند با این خدمات آشنا شده و به صورت آنلاین برای سهولت امور از آنها استفاده کنند.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف دولت الکترونیک در طول برپایی نمایشگاه خبر داد و گفت: موضوعات این نشست ها متعاقبا اعلام می‌شود.

سالاریان به نامگذاری 4 روز نمایشگاه الکامپ اشاره کرد و گفت: "توسعه محتوای الکترونیکی، توسعه کاربری های فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "توسعه تجارت الکترونیک، زمینه‌ساز اقتصاد دانایی محور"، "توسعه خدمات الکترونیکی، تحقق زندگی بهتر شهروندان" و "فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی، تحقق سریع دولت الکترونیک" عناوین 4 روز نمایشگاه است، ترتیب برگزاری روزهای آن متعاقبا اعلام خواهد شد و خدمات مختص آنها در هر روز عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه غرفه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سالن دولت الکترونیک واقع شده است در مورد اجاره بهای این غرفه‌ها نیز گفت: با تعامل‌های صورت گرفته دستگاههای حاضر در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه از 50 درصد اجاره بهای غرفه معاف شدند و تنها نیمی از هزینه حضور را پرداخت می کنند.