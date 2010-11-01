کسب 4 مدال طلا و نقره توسط ووشو کاران آذربایجان غربی در رقابت های جهانی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات جهانی آلمان با حضور 15 تیم از آلمان، سوئیس، اسلونی، صربستان، اوکراین، ایتالیا، اتریش، جمهوری چک، یونان، لهستان و ایران برگزار شد که صابر نصیری سلطان احمدی و محسن علیزاده دو ووشوکار ملی پوش آذربایجان غربی در این مسابقات در مجموع موفق به کسب سه مدال طلا و یک نقره شدند.

در پایان دور از رقابتها تیم منتخب شائولین چوان ایران توانست 21 مدال طلا و پنج نقره در بخش تالو و شش مدال طلا، سه نقره و یک برنز در بخش ساندا کسب کند.

در بخش تالو مجید نصیری، محمد امین تیموری و صابر نصیر سلطان احمدی هر کدام با دو مدال طلا، زانیار بستانی سه مدال طلا، آرسان صفا و علی اصغر اقبال هر کدام با دو مدال طلا، افشار علیزاده یک مدال نقره، وحید نظامی یک مدال طلا و یک نقره، علی ایرانی یک مدال طلا و یک نقره، امیر نوری سادات دومدال طلا، محمد رضا قهاری و علیرضا قهاری دو مدال طلا، امیر محمدی یک مدال طلا، اسماعیل پور یک نقره و محسن علیزاده دو مدال طلا را به خود اختصاص دادند.

در بخش ساندا نیز عزیز کلانتری، مهرداد ایزک مهری، محسن شیعه زاده، علی دلیری، حسین یوسفی، محمد رضا قهاری و علیرضا قهاری هر کدام با یک مدال طلا، محمدرضا فروحی، امیر نوری سادات با یک مدال نقره و کریم عاشوری برمچی با یک مدال برنز به کشور بازگشتند.