پوشش تلفن همراه در 12 نقطه آزادراه خرم آباد - پل زال

منصور چوبینه در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اتمام پروژه آزادراه خرم آباد - پل زال را نتیجه همکاری خوب تیم اجرایی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه به لحاظ مالی تعامل خوبی میان بخش خصوصی و دولت در اجرای این پروژه وجود داشت.

وی یادآور شد: آزادراه خرم آباد - پل زال در سه ماهه چهارم سال 84 آغاز شد که پس از پنج سال فعالیت به ثمر رسید.

مدیر عامل شرکت آزادراه خرم آباد - پل زال با بیان اینکه پیش بینی همه تاسیسات لازم در طول پروژه شده است، یادآور شد: در اجرای سیستم روشنایی تونلها از روشی نوین استفاده شده به طوریکه لامپهای استفاده شده با نور خورشید تنظیم می شوند.

چوبینه با اشاره به برخی مشخصات فنی پروژه خاطرنشان کرد: این آزادراه علاوه بر اینکه مسافت 165 کیلومتری خرم آباد تا پل زال را حدود 60 کیلومتر کاهش می دهد، موجب کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین کاهش زمان سفر در طول مسیر خواهد شد.

وی افزود: آزادراه خرم آباد - پل زال به صورت چهار خطه و با عرضی در حدود 26 متر احداث شده که با ایجاد یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در فاصله 18 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خرم آباد آغاز شده و با ساخت یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در 3.5 کیلومتری روستای پل زال واقع در حدود 60 کیلومتری شهرستان اندیمشک خاتمه می یابد.

مدیر عامل شرکت آزادراه خرم آباد - پل زال یادآور شد: در طول مسیر این آزادراه تعداد 14 دستگاه تونل دوقلو به طول 25 کیلومتر و تعداد 28 دستگاه پل بزرگ به صورت رفت و برگشت به طول 2.6 کیلومتر وجود دارد.