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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

نکویی مهر به مهر خبرداد:

دستور بازگشت قیمتها به حالت سابق صادر شد

دستور بازگشت قیمتها به حالت سابق صادر شد

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: در جلسه ویژه ستاد راهبری بسته سیاستی نظارت و بازرسی قانون هدفمند کردن یارانه ها، مقرر شد تولیدکنندگان تمامی واحدهای تولیدی سراسر کشور باید ظرف 48 ساعت آینده، قیمتهای خود را به حالت قبل باز گردانند.

محمدحسن نکویی مهر در گفتگو با مهر از اولتیماتوم 48 ساعته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به واحدهای تولیدی سراسر کشور خبرداد و گفت: اگر تولیدکنندگان قیمت های خود را به حالت قبل باز نگردانند، حتما با آنها برخورد خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: براساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، واحدهای تولیدی حق افزایش قیمت را بدون هماهنگی با سازمان حمایت را ندارند، بر این اساس بعضا تعداد محدودی از تولیدکنندگان مبادرت به افزایش قیمت کرده اند که ما با این واحدهای تولیدی، وارد مذاکره شده ایم که قیمت های خود را به حالت قبل بازگردانند.

وی تصریح کرد: این واحدهای تولیدی باید قیمتهای جدید که مطابق با قیمتهای قبلی است را بر روی کالاهای خود درج کنند.

کد مطلب 1183026

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