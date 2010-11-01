دستور بازگشت قیمتها به حالت سابق صادر شد

محمدحسن نکویی مهر در گفتگو با مهر از اولتیماتوم 48 ساعته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به واحدهای تولیدی سراسر کشور خبرداد و گفت: اگر تولیدکنندگان قیمت های خود را به حالت قبل باز نگردانند، حتما با آنها برخورد خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: براساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، واحدهای تولیدی حق افزایش قیمت را بدون هماهنگی با سازمان حمایت را ندارند، بر این اساس بعضا تعداد محدودی از تولیدکنندگان مبادرت به افزایش قیمت کرده اند که ما با این واحدهای تولیدی، وارد مذاکره شده ایم که قیمت های خود را به حالت قبل بازگردانند.

وی تصریح کرد: این واحدهای تولیدی باید قیمتهای جدید که مطابق با قیمتهای قبلی است را بر روی کالاهای خود درج کنند.