دفاتر استانی مرکز اسناد ملی در سراسر کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر اشعری بعد از ظهر دوشنبه در همایش استانی مدیریت اسناد در کردستان، اظهار داشت: در راستای تسریع در امر شناسایی، جمع آوری و نگهداری اصولی اسناد مهم و تاریخی در کشور، دفاتر استانی مرکز اسناد در سراسر کشور راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری و پیگیری های صورت گرفته از سوی استانداران و مسئولان استانی، طرح افزایش دفاتر استانی مرکز اسناد و کتابخانه ملی در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم که بتوانیم تا پایان سال جاری بخشی از دفاتر استانی را راه اندازی کنیم.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور گفت: هم اکنون تعداد 9 دفتر استانی مرکز اسناد و کتابخانه ملی در استان ها راه اندازی شده و هر دفتر به صورت منطقه ای فعالیت های استان های همجوار را نیز مدیریت می کند که برای دست یابی به اهداف این سازمان و همچنین ارائه خدمت بهتر در این بخش، راه اندازی دفاتر استانی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

اشعری در ادامه وضعیت و شرایط کنونی نگهداری اسناد ملی را در بعضی از ادارات و سازمان های دولتی نگران کننده دانست و بیان داشت: متاسفانه شرایط در بعضی از ادارات برای نگهداری اسناد ملی مناسب نیست و این اسناد مهم که بخشی از تاریخ کشور به شمار می رود در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت اسناد یادآور شد: در میان اسنادی که طی چند سال اخیر در ادارات دولتی و در آرشیو افراد مختلف شناسایی و به مرکز اسناد ملی انتقال داده شده اند، اطلاعات دقیقی از وضعیت و شرایط حاکم بر زمان های گذشته به دست آمده است که این اطلاعات در بسیاری از حوزه ها به ویژه طرح های مطالعاتی و پژوهشی کاربردهای خوبی دارد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور افزود: در اهمیت و جایگاه سند ذکر این نکته کافی است که بعضی از کشورهای عربی همسایه ما که عمر حکومتشان به چهار الی پنج دهه بیشتر نمی رسد به فکر سند سازی و حتی جعل اسناد تاریخی افتاده تا هویت و جایگاه خود را به نمایش بگذارند.

در ادامه این همایش یک روزه افراد و شرکت کنندگان در قالب کارگاه های آموزشی با چگونگی آرشیو اسناد آشنا شدند.