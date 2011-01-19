به گزارش خبرنگار مهر، نائب اسدالله اصفهانی که در میان دوستداران موسیقی و میراث فرهنگی اصفهان به عنوان خداوندگار نی یا پدر نی ایران شهرت دارد در اواخر عصر قاجار مطابق با سال 1300 دار فانی را وداع کرد و در تخت پولاد اصفهان به خاک سپرده شد. از این هنرمند تنها یک خانه تاریخی به جای مانده که اکنون به دلیل بی توجهی به مخروبه ای تبدیل شده است که تنها به کمک تیرآهن هایی که به دیوارش تکیه داده اند استوار ایستاده است.

همچنین مزار به جا مانده از وی نیز شایسته این استاد نبود تا اینکه چندی پیش به پیشنهاد انجمن اصفهان پژوهان و دوستداران میراث فرهنگی، شهردار اصفهان دستور داد سنگ مزاری در خور شان این استاد تدارک دیده شود چون سنگ مزار اصلی استاد در اثر احداث خیابان فیض در دوره پهلوی نابود شده بود.

پس از آن در سال 1381 انجمن اصفهان پژوهان پیشنهاد ثبت خانه تاریخی استاد نایب اسد الله اصفهانی را مطرح کرد.

سازمان میراث فرهنگی اصفهان نیز این خانه تاریخی را که در بلوار چهارباغ خواجوی اصفهان قرار دارد به شماره ثبتی 11562 درفهرست آثار ملی ایران ثبت کرد. این خانه در حالی در این فهرست به ثبت رسید که توسط بانک سپه خریداری شده و قرار است به یکی از شعب این بانک تبدیل شود.

علیرضا روحانی، سخنگوی ائتلاف ملی حامیان میراث اصفهان با بیان اینکه سرپرستی بانک سپه اصفهان این ملک تاریخی را به تملک خود در آورده است به خبرنگار مهر گفت: تا به حال هیچ اقدامی برای حفظ و احیا یا تقویت این بنا از سوی هیچ ارگانی انجام نشده است.

وی افزود: چون این خانه در فهرست آثار ملی قرار گرفته بانک سپه نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند بلکه تنها چند تیرآهن در کنار دیوارها قرار داده تا از ریزش آن جلوگیری شود.

روحانی با بیان اینکه خانه نائب اسدالله به مرمت فوری نیاز دارد تصریح کرد: اگرچه خانه نائب اسدالله معماری تاریخی خاصی ندارد اما چون منزل یکی از بهترین اساتید نی ایران بوده می توان از آن به عنوان موزه موسیقی استان اصفهان استفاده کرد.

تا قبل از استاد نایب اسدالله اصفهانی، نی را به شیوه نوازندگی با لب (به اصطلاح عامیانه، چوپانی) می نواختند و استاد نایب اسدالله اولین کسی بود که شیوه اجرای نی را به شیوه امروز یعنی گذاشتن نی در بین دندانهای پیشین نوازنده اجرا کرده است و پس از او شاگردانش به راه او در این شیوه ادامه دادند.