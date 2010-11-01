مجوز احداث پنج کارخانه کاشی در اردکان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از کارخانه‌ های تولید کاشی و سرامیک در این شهرستان با بیان اینکه رشد شتابان اقتصاد شهرستان اردکان دارای ابعاد مختلفی است، رشد تولید کاشی در این شهرستان را یکی از بخش‌های آن برشمرد.

محمدرضا تابش بر رشد و توسعه متوازن شهرستان اردکان تاکید کرد و خواستار بهره‌مندی همه مردم از مزیت‌های توسعه در این شهرستان شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از واحدهای کاشی در حال ساخت و تولید این شهرستان از نزدیک در جریان روند احداث و نحوه تولید این واحدها قرار گرفت و در مذاکره با مسئولان وزارت صنایع و بانک صنعت و معدن نسبت به حل مشکلات آنها قول مساعد داد.

در این بازدیدها که رئیس سازمان صنایع و معادن استان یزد، فرماندار و صاحبان صنایع اردکان نیز حضور داشتند، ابتدا از واحد در حال احداث کاشی ایفاسرام اردکان که مرحله تست دستگاه‌ های خود را آغاز کرده است، بازدید شد.

مدیر این کارخانه در این بازدید از آغاز عملیات اجرایی این واحد از مردادماه سال 88 خبر داد و اظهار امیدواری کرد: تا یک ماه آینده این کارخانه به طور رسمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی حجم اشتغال این واحد را 300 نفر اعلام کرد و وجود کوره ‌های دو طبقه که باعث هدر رفتن کمتر انرژی و اشغال فضای کمتری می‌ شوند، همچنین تولید همزمان کاشی کف و بدنه را از ویژگی ‌های این واحد تولیدی برشمرد.

وی همچنین از مساعدتهای نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در تامین تسهیلات و حل مشکلات انرژی این واحد قدردانی کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان یزد، فرماندار و نماینده اردکان در ادامه این بازدیدها از کارخانجات کاشی ارم و برج اردکان که هر کدام آماده نصب ماشین ‌آلات خود هستند نیز بازدید کردند.

وضعیت پرداخت تسهیلات و نبود جاده دسترسی از مشکلات کارخانجات کاشی ارم و برج اردکان است

در بررسی مشکلات این واحدها، پرداخت تسهیلات و جاده دسترسی از مشکلات پیش روی این دو واحد صنعتی اعلام شد.

این واحدها با حجم اشتغال 200 نفر به طور مستقیم، نیمه نخست سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌ گیرند.

کارخانجات کاشی خاطره و مهتاب نیز از دیگر واحدهای تولید کاشی در دست احداث شهرستان اردکان بود که مورد بازدید مسئولان یاد شده قرار گرفت و مشکلات آنها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

این واحدها نیز مراحل ساخت سوله و نصب دستگاه و تجهیزات را پشت سر می ‌گذارد.

کارخانجات کاشی خاتم، گلسرام و صدف نیز از دیگر واحدهای در حال تولید هستند که در برنامه بازدید سه ساعته مسئولان استانی و شهرستانی اردکان قرار گرفتند.

این واحدها با تولید روزانه بیش از 12 هزار مترمربع کاشی و سرامیک، محصولات خود را علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌ کنند.

در حال حاضر بیش از 10 واحد کاشی در دست احداث در شهرستان اردکان وجود دارد و به تازگی نیز با پیگیری‌ های نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، مجوز احداث پنج واحد جدید دیگر نیز اخذ شده که این واحدها به طور عمده در بخش محروم خرانق احداث خواهند شد.

استان یزد، بزرگترین تولیدکننده کاشی و سرامیک در کشور به شمار می ‌رود به نحوی‌ که 47 درصد تولیدات کاشی و سرامیک کشور در این استان انجام می ‌شود.