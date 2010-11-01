طرح توسعه نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جمال ‌الدین عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی و شهردار یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق یزد در جوار فولاد آلیاژی ایران اظهار داشت: طرح توسعه نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد با قدرت 467 مگاوات در سال 1386 آغاز به کار کرد و قرار است در سال 1390 به صورت کامل به بهره ‌برداری برسد.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح مجموع قدرت نامی این مجموعه عظیم نیروگاهی بالغ بر 1100 مگاوات خواهد شد که این میزان تقریباً معادل ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر خواهد بود.

عزیزی با اشاره به اجزای تشکیل ‌دهنده نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد از دو برج‌ خنک‌ کن این نیروگاه به عنوان بلندترین برج‌های نیروگاهی یزد یاد کرد و افزود: از سازه ‌های مهم این نیروگاه می ‌توان به دو برج خنک‌ کن به ارتفاع حدود 113 مترمربع و قطر 38 - 60 متر اشاره کرد که با تخصص ویژه ‌ای با بهره‌برداری از تکنولوژی پیشرفته قالب لغزنده و تنظیم حرکت سه جهت احداث شده است.

عزیزی خاطرنشان کرد: این برج‌ها حجم زیادی از آب خروجی نیروگاه را حدود 10 درجه خنک و به سیستم باز می‌ گرداند.

وی وسعت زمین این مجموعه را 9 کیلومتر مربع اعلام کرد که دارای دو مولد گازی هر یک به قدرت نامی 60 مگاوات و یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو مولد گازی هریک به قدرت نامی 123.4 مگاوات و یک مولد بخار با قدرت نامی 160 مگاوات در مجموع به میزان 526.8 مگا وات است.

عزیزی با تاکید بر توسعه استفاده از انرژی خورشیدی به صورت پراکنده بیان داشت: این امر مزایای بسیاری دارد که از آن جمله می‌ توان به کاهش هزینه توزیع اشاره کرد.

تولید برق نیروگاه حرارتی یزد 95 درصد نیاز استان یزد را تامین می کند

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید برق در این نیروگاه حدود 95 درصد نیاز استان است، افزود: البته در ماه‌ های تیر و مرداد به علت مصرف بالا، ذخیره گردان این مجموعه صفر می ‌شود.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق در حال حاضر حدود 84 تومان است که در حال حاضر در فیش برق منازل بین 16 تا 25 تومان منظور می ‌شود.

عزیزی افزود: درحال حاضر نرخ برق در استان یزد به نحوی‌ محاسبه می‌شود که مصرف تا 300 کیلو وات ساعت، 16 تومان و از 300 کیلو وات ساعت به بالا به صورت پله‌ای تا 85 تومان افزایش می‌ یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این بازدید ضمن اعلام آمادگی همکاری با این شرکت اظهار امیدواری کرد: کمبودهای این مجموعه برطرف و با هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشیم.

در این بازدید، تعریض یا دو بانده کردن جاده مسیر یزد به نیروگاه، نصب تابلو اعلام برای مسیر این نیروگاه در سطح شهر و نصب اطلاعیه ‌های مورد درخواست نیروگاه از جمله نیازهای ضروری و درخواست‌های شرکت تولید برق یزد از اعضای شورا و شهردار یزد بود.